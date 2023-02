Prognoza długoterminowa dla Polski. Do kiedy potrwa zima?

Do kiedy w Polsce potrwa zima? Wszystko wskazuje, że już niedługo, być może tylko do końca obecnego tygodnia, 6-12 lutego. Zgodnie z prognozą synoptyczną IMGW jeszcze do piątku, 10 lutego, włącznie w naszym kraju utrzymają się duże mrozy, ale przede wszystkim w nocy, bo na Podhalu będzie do minus 15 kresek. Od soboty, 11 lutego, cieplej na przeważającym obszarze Polski, z wyjątkiem w postaci północno-wschodniej części naszego kraju, gdzie nawet w dzień może się utrzymać mróz. Wszędzie będzie za to pochmurno z opadami: śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Podobnie będzie wyglądała pogoda 12 lutego.

- W niedzielę przewaga chmur i opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu, jedynie na wschodzie początkowo śniegu. Przejściowo możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od –3°C na południowym wschodzie, około 3°C w centrum, do 7°C na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich - informuje IMGW.

Atak wiosny 16 lutego. W którym regionie Polski?

Podobna pogoda, choć z większą liczbą rozpogodzeń, utrzyma się na początku kolejnego tygodnia, 13-19 lutego. Jak informuje pogoda.interia.pl, jej kulminacja przypadnie na 16 lutego, kiedy na południu Polski będzie już 10 stopni i dużo słońca - tutaj będzie już czuć prawdziwą wiosnę. Krótkotrwałe ochłodzenie jest z kolei zapowiadane na 19-21 lutego, gdy w centrum będzie tylko jeden stopień, ale na południu i południowym zachodzie ciągle można się spodziewać 5-6 kresek na plusie. Później znowu się ociepli, ale co najważniejsze, nadal będzie sporo rozpogodzeń i nie będą nam przesadnie doskwierać opady. To zmieni się jeszcze na chwilę na początku marca, gdy Polskę nawiedzą deszcze ze śniegiem, choć w tym czasie termometry będą cały czas pokazywać kilka kresek powyżej zera. Na południowym zachodzie i południu będzie 6-7 stopni, 2-3 kreski mniej w centrum i na północy, a ok. 3 stopni spodziewanych jest na wschodzie kraju. Duży napływ ciepła widać bliżej połowy marca, gdy temperatura zacznie przekraczać 10 kresek.

Do czwartku pogodę w kraju kształtować będzie wyż. Będzie dość pogodnie, ale zimno, nocami mróz dwucyfrowy. Od piątku nastąpi przebudowa pola barycznego i kraj znajdzie się w zasięgu niżu znad Skandynawii.https://t.co/Xtch5mBB4L#IMGWmeteo #prognoza pic.twitter.com/tkeELDspqO— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 6, 2023

