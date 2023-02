Nadciąga siarczysty mróz. IMGW prognozuje –25°C. Gdzie będzie najzimniej?

Za nami bardzo trudny weekend, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, szczególnie w Małopolsce. Spadło tam mnóstwo śniegu, wiał silny wiatr i zamknięto ruch turystyczny w Tatrach. Co z pogodą w kolejnych dniach? Czy można liczyć na poprawę sytuacji? Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) nie mają dobrych wieści. Do czwartku (9 lutego) pogodę w Polsce kształtować będzie wyż, który swoim zasięgiem obejmie niemal całą Europę. Chwil ze słońcem będzie więcej, więc mieszkańcy woj. małopolskiego nie muszą obawiać się już śnieżyc. Zrobi się jednak bardzo zimno. W górach mróz będzie dwucyfrowy. Już w poniedziałek (6 lutego) termometry pokazują tęgie mrozy. - W nocy minimalnie od –13°C na południowym wschodzie, w centrum około –9°C, do 0°C na Helu; w rejonach podgórskich Sudetów około –15°C, Karpat od –19°C do –15°C, lokalnie spadek do –22°C - informuje IMGW. W pozostałej części kraju również mróz. Maksymalnie od –6°C na południowym wschodzie, około –2°C w centrum, do 3°C nad morzem. Jeszcze chłodniej ma być we wtorek (7 lutego). Prognozowana temperatura na Podhalu to –18°C. W samych górach ma być jeszcze zimniej, bo –25°C. W środę i czwartek (8-9 lutego) znów bardzo zimno na Podhalu, do –20°C na Podhalu. Na pozostałym obszarze kraju również mroźno, ale o kilka lub nawet kilkanaście stopni cieplej niż w górach.

Kiedy należy spodziewać się ocieplenia? - Od piątku nastąpi przebudowa pola barycznego i kraj znajdzie się w zasięgu niżu znad Skandynawii. Zacznie napływać lżejsze powietrze polarne morskie, stopniowo wypierając zalegające nad Polską powietrze arktyczne - informuje IMGW, choć prognozy dla Podhala wciąż zwiastują tęgie mrozy do –15°C w nocy.

Źródło: IMGW

