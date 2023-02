Zima nie odpuszcza. Śnieg, wichury i mrozy wracają do Polski

Po delikatnym uspokojeniu zima znowu wraca do Polski, i to ze zdwojoną siłą. Jak informuje TwojaPogoda.pl, kulminacja takiej pogody przypadnie na piątek, 3 lutego. Czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim śnieżyc, do których doprowadzą silne wiatry, których podmuchy mogą osiągnąć 60-80 km/h, i intensywne opady śniegu, które z biegiem dnia, ale tylko na zachodzie Polski, będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Taka pogodę zapewni układ niżowy, któremu będą towarzyszyć aż trzy fronty atmosferyczne. Z kolei już w weekend, 4-5 lutego, do naszego kraju wkroczą mrozy, które utrzymają się do przyszłego tygodnia - niskie temperatury zapewni arktyczne powietrze.

- Najzimniej będzie nocami i o porankach w niedzielę i poniedziałek (5-6.02). Na termometrach zobaczymy poniżej minus 10 stopni, a miejscami do nawet minus 20 stopni. W ciągu dnia też będzie na minusie, miejscami poniżej minus 5 stopni - informuje TwojaPogoda.pl

