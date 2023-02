Śnieg, burze i jeszcze stanie się to! Będzie niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 3.02.2023]

Jak informuje IMGW, Europa zachodnia jest w zasięgu Wyżu Azorskiego. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Bałtyku nad Lubelszczyznę; z zachodu na wschód kraju przemieszcza się także front atmosferyczny. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w piątek, 3 lutego 2023?

Z prognoz przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (3 lutego 2023) w dzień zachmurzenie będzie duże, większe przejaśnienia są prognozowane na północnym wschodzie. Czekają nas opady śniegu i deszczu. W dodatku mogą wystąpić burze i gołoledź!

- Opady śniegu przechodzące od zachodu kraju w deszcz ze śniegiem i deszcz, rano lokalnie na południowym zachodzie i południu możliwy deszcz marznący powodujący gołoledź. Możliwe burze - ostrzega IMGW.

Jak podaje IMGW, prognozowana wysokość opadów wynosi od 10 mm do 20 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 10 cm do 15 cm, a na Pomorzu i Mazurach od 5 cm do 8 cm.

Temperatura 3.02.2023

W piątek temperatura maksymalna od -2°C na Suwalszczyźnie, około 2°C w centrum, do 7°C na Dolnym Śląsku. Wciąż dokuczał nam będzie silny wiatr.

- Wiatr słaby i umiarkowany, po południu miejscami dość silny, a na wybrzeżu silny, do 45 km/h, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Na zachodzie porywy wiatru wzrastające do 70 km/h, na południowym zachodzie do 85 km/h, na wybrzeżu do 90 km/h, w Karpatach do 100 km/h i w Sudetach do 160 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda na jutro IMGW dla Polski. Noc z piątku na sobotę (3.02.2023/4.02.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (3.02.2023/4.02.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie kraju. Opady deszczu ze śniegiem, śniegu i deszczu. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm na południu kraju. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 15 cm w górach. Temperatura minimalna od -6°C w rejonach podgórskich Karpat i lokalnie na Mazurach, około -3°C w centrum, do 2°C na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i północny. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 80 km/h, na wybrzeżu i początkowo w Karpatach do 90 km/h, w Sudetach do 160 km/h i stopniowo słabnące. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

Za nami bardzo wietrzna doba. Na Śnieżce porywy wiatru wyniosły prawie 160 km/h. Nad morzem również wiał bardzo silny wiatr, w porywach do 90 km/h.Wczoraj największą sumę dobową opadu zanotowaliśmy w Zieleńcu - ponad 30 mm.#IMGWmeteo #wiatr #opady pic.twitter.com/aHXrsyfeq1— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 2, 2023

