Kiedy przyjedzie wiosna? Jest wstępna prognoza IMGW

Kiedy przyjdzie wiosna? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób. Po pierwsze, to dlatego, że mogą być już zmęczone zimą; po drugie, kalendarzowa wiosna już za kilka tygodni, bo 21 marca. Na razie za oknem dominują fronty atmosferyczne, które przynoszą do Polski śnieg i wichury, a we wtorek, 31 stycznia, i w nocy z wtorku na środę, 1 lutego, w wybranych regionach występowały również burze: Cyklon Oleg przyniósł gwałtowne burze! Skąd się wzięły w środku zimy?! [WIDEO]. Taka pogoda utrzyma się przez kilka kolejnych dni, ale już w weekend do naszego kraju mają dotrzeć mrozy, które przybiorą na sile na początku kolejnego tygodnia, 6-12 lutego. Jak długi okres upłynie od tego czasu do przyjścia wiosny?

- Na razie nie można mówić o szczegółowych przewidywaniach, ale wstępne prognozy wskazują, że wiosna termiczna przyjdzie wcześniej niż kalendarzowa, czyli na pewno przed 21 marca. To dlatego, że średnia temperatura w tym miesiącu ma być odrobinę wyższa niż wynosi norma wieloletnia, ale na ten moment nie sposób określić konkretnej daty. Wszystko wskazuje, że nie będzie to jeszcze w lutym, który z kolei zapowiada się na mroźny. Podanie większej liczby danych już teraz jest niemożliwe, zwłaszcza że Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego - przejściowego i zmiennego - więc wystarczy chwilowy napływ chłodniejszego powietrza i pogoda jest już inna. Przykład tego mieliśmy przecież na początku stycznia, gdy w naszym kraju pojawiła się, choć na chwilę, właśnie taka wiosna termiczna - mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW.

W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu, na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura minimalna od -1°C na wschodzie do 3°C nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu w porywach do 90 km/h, w Sudetach do 150 km/h#IMGW pic.twitter.com/zDOSNyx4sH— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 1, 2023

