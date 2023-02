Cyklon Oleg przyniósł gwałtowne burze! Skąd się wzięły w środku zimy?!

Burze zimą? Mieszkańcy kilku regionów Polski mogli je zobaczyć we wtorek, 31 stycznia, i w nocy z wtorku na środę, 1 lutego. O nietypowym jak na tę porę roku zjawisku informują m.in. Lubuscy Łowcy Burz, którzy poinformowali o tym, że burze przechodziły przez południową część województwa lubuskiego. To nie wszystko, bo na ich profilu facebookowym można znaleźć wideo z doziemnego uderzenia pioruna w Świętoszewie w województwie zachodniopomorskim: Takie zjawisko nie zdarza się o tej porze roku. Przez Pomorze Zachodnie przeszły burze z piorunami!.

Gdzie wystąpiły burze?

Jak informuje TwojaPogoda.pl, za sprawą cyklonu Oleg burze przechodziły przez pas od północno-zachodniej Polski do Śląska i Małopolski, a system detekcji wyładowań atmosferycznych ujawnił, że w ciągu godziny pojawiło się ponad tysiąc piorunów. Burze wystąpiły m.in. w:

Szczecinie,

Gorzowie Wielkopolskim,

Zielonej Górze;

Poznaniu,

Wrocławiu

i Katowicach.

Tak duża liczba burz w Polsce zimą to efekt przyjścia ciepłego frontu atmosferycznego, za którym nadszedł front chłodny, więc doszło do zderzenia dwóch skrajnych mas powietrza. To doprowadziło do konwekcji, czyli unoszenia się ciepłego powietrza i jego skraplania.

- Co ciekawe, w kolejnych dniach burze mogą jeszcze wracać, ponownie w towarzystwie opadów deszczu i śniegu, miejscami intensywnych. Będzie też bardzo mocno wiać, w porywach do 60-80 km/h. Wiatr może łamać gałęzie, uszkadzać zadaszenia i zrywać linie energetyczne - informuje TwojaPogoda.pl.

