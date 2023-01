Nawet -5 stopni w ciągu dnia i marznące opady to nie wszystko! Złowieszcza prognoza na weekend

Prognoza długoterminowa na luty. Mróz do minus 20 stopni. Co mówi IMGW?

Wydawało się, że po niezwykle ciepłym początku stycznia zima już na dobre wycofała się z Polski, ale już na najbliższą niedzielę, 27 stycznia, zapowiadany jest atak śnieżyc i wichur. Mają one przechodzić również w nocy z niedzieli na poniedziałek, choć zgodnie z prognozami nie powinny objąć całej zachodniej części kraju. W tym czasie nie są zapowiadane mrozy, bo nawet w nocy temperatura może się utrzymać w okolicach zera lub większej liczby kresek. Czy to będzie ostatni w tym roku atak zimy? Wszystko wskazuje na to, że nie. Kolejny ma jednak przyjść dopiero w lutym i upłynąć właśnie pod hasłem niskich temperatur.

- Według meteorologów zima w lutym jeszcze przyjdzie, a na termometrach może się pojawić minus 20 stopni, oczywiście tylko w nocy. W momencie gdy dociera do nas chłodne powietrze arktyczne z północy Europy albo z kontynentalnej Rosji, zazwyczaj obejmuje ono Suwalszczyznę, bo niskie temperatury na obszarach podgórskich i górskich wynikają również z ukształtowania terenu. Tym razem mrozy, i to nawet minus 20 stopni, mogą również dotrzeć do centrum, być może na południe, choć raczej ominą jednocześnie zachód Polski. Tej zimy - w grudniu 2022 - mieliśmy już minus 21 kresek w Poroninie, ale wszystkie wskazuje, że podobnej wielkości mrozy powrócą również w lutym - mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW.

