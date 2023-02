Prognoza IMGW. Duże różnice w temperaturze. Wystąpią burze

Początek nadchodzącego tygodnia w Polsce upłynie pod znakiem mroźnej aury, jednak z mniejszą sumą opadów niż w ostatnim czasie. Zanim to nastąpi, pogoda w naszym kraju będzie nieprzewidywalna i zróżnicowana. W piątek (3 lutego) dzień będzie pochmurny, jedynie we wschodniej części kraju okresami możliwe przejaśnienia. Rano pogodę w Polsce popsuje padający śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem. W zachodniej Polsce - deszcz. zachmurzenie na ogół duże, tylko na wschodzie okresami możliwe przejaśnienia. Co więcej, o poranku w wielu miejscach ślisko. Ponadto na południowym zachodzie i południu możliwy deszcz marznący powodujący gołoledź. Z kolei w zachodniej i południowej części kraju mogą pojawić się... burze. Suma opadów od 10 do 20 cm. W górach spadnie 10-20 cm śniegu, zaś w pasie od Pomorza po Podkarpacie 8-13 cm. Duże różnice w temperaturze. Termometry pokażą od –1°C na północy, około 2°C w centrum, do nawet 7°C na zachodzie. - Wiatr na wschodzie będzie słaby, poza tym umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny do 45 km/h, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Najsilniejsze porywy wiatru na zachodzie i na wybrzeżu do 85 km/h, w Karpatach do 100 km/h, w Sudetach do 160 km/h - informuje IMGW. Uwaga, turyści przebywający w górach! Tam wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z piątku na sobotę (3/4 lutego) kontynuacja pochmurnej pogody, więcej przejaśnień w centrum i na Pomorzu. Śnieg głównie we wschodniej i południowej części Polski. Deszcz i opady mieszane na zachodzie i nad morzem. W górach spadnie do 10-15 cm śniegu. Uwaga, kierowcy! Drogi mogą być śliskie. Mróz pojawi się w niemal całym kraju. Od –7°C w obszarach podgórskich Karpat,–3°C i –1°C na przeważającym obszarze, do 1°C nad samym morzem. Przed nami kolejny wietrzny czas. - Wiatr w wielu miejscach będzie jeszcze porywisty, na zachodzie kraju w porywach do 70 km/h, nad morzem do 80 km/h, w Karpatach do 100 km/h, w Sudetach do 160 km/h i stopniowo słabnący - podaje IMGW.

Mróz nadciąga do Polski. Już w weekend kilkanaście stopni poniżej zera

W sobotę (4 lutego) więcej śniegu popada na południe kraju. Spaść tam może 8 cm białego puchu. W pozostałej części kraju więcej słońca, możliwe słabe opady. Termometry pokażą od –6°C w rejonach podgórskich Karpat, –2°C na wschodzie kraju, do 3°C nad morzem. - Wiatr nad morzem i we wschodniej połowie kraju będzie porywisty, na terenach podgórskich osiągający do 60 km/h, w górach do 85 km/h, wiejący z północy - prognozuje IMGW. Nadal niebezpiecznie w górach, gdzie wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę (5 lutego) śnieg tylko w zachodniej i południowej części kraju. Tam spadnie 5 cm białego puchu. Słonecznie od Warmii po Małopolskę. Duże różnice w temperaturze, bo od nawet –14°C w rejonach podgórskich Karpat, –8°C na północnym wschodzie Polski, około –5°C w centrum, do 0°C nad samym morzem. - W dzień od –7°C na Podhalu, –2°C w centrum, do 2°C lokalnie nad morzem. Wiatr osłabnie, jedynie nad morzem chwilami może być dość silny - informuje IMGW.

Jeszcze zimniej będzie w poniedziałek (6 lutego). W dzień od –5°C na wschodzie do 0°C na zachodzie i 3°C nad samym morzem. Temperatura minimalna wyraźnie spadnie i wynosić będzie od około –17°C na Podhalu, –9°C na wschodzie Polski, do –1°C nad morzem. Wiatr i opady śniegu osłabną. Sporo słońca.

Wyż ukształtuje pogodę w Polsce. Mroźne oblicze zimy

Wyż będzie wpływać na pogodę w Polsce także w kolejnych dniach. Nie uciekniemy od opadów śniegu, ale będą one słabe, głównie na południu. Więcej pogodnego nieba w centralnej i północnej części kraju. Zrobi się chłodniej. Na mapie Polski niewiele będzie miejsc z dodatnią temperaturą. Tylko na zachodzie i nad samym morzem lekko powyżej 0°C, poza tym na ogół od –5°C do –1°C. Na terenach podgórskich, szczególnie w kotlinach tatrzańskich bardzo zimno zrobi się w nocy. Prognozy mówią nawet o –20°C. Na pozostałym obszarze minimalnie od –10°C na wschodzie, około –6°C w centrum, do –3°C na zachodzie.

Źródło: IMGW

