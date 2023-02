Śnieżyce i siarczysty mróz w ciągu dnia! Tu początek tygodnia będzie najtrudniejszy [Prognoza IMGW na 6.02.2023]

Siarczysty mróz to nie wszystko! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 5.02.2023]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował w niedzielę, że nad Europą dominuje wyż z głównym centrum nad Wielką Brytanią, jedynie wschód i południe kontynentu oraz krańce północne znajdują się w zasięgu niżów. Polska jest pod wpływem rozległego klina wyżu obejmującego Europę Zachodnią i Środkową, jedynie początkowo na wschodzie kraju zaznaczała się jeszcze płytka zatoka niżowa. Z północy napływa powietrze arktyczne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1023 hPa i będzie rosnąć. Jak to się zmieni w poniedziałek? Pogoda znów będzie akcentować zimowe warunki.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 6 lutego 2023?

Pogoda na jutro. 6.02.2023

Czy w poniedziałek będzie padał śnieg i zostaniemy zmuszeni do porannego skrobania szyb samochodów? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami oraz lokalnymi rozpogodzeniami. Na drogach zrobi się niebezpiecznie.

- Miejscami na wschodzie pojawią się słabe opady śniegu, na Pomorzu Wschodnim przelotne opady śniegu z deszczem i śniegu. Początkowo lokalnie na północy oraz wschodzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów - alarmują synoptycy IMGW. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się - prognozują eksperci.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 6.02.2023

W poniedziałek, w wielu rejonach Polski utrzyma się całodobowy mróz. Przydadzą się najcieplejsze kurtki i płaszcze. - Temperatura maksymalna na poziomie od -6 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, około -2°C w centrum, do 3°C nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat od -10°C do -6°C - przekazują synoptycy. Jeśli chodzi o duże miasta, to z temperaturą maksymalną na poziomie -2 stopni zmierzą się mieszkańcy Kielc, Krakowa, Katowic, Rzeszowa i Lublina. Na plusowe wartości mogą liczyć gdańszczanie i mieszkańcy Szczecina.

Prognoza na noc z poniedziałku na wtorek, 6/7 lutego 2023 r.

Synoptycy IMGW wskazują, że w nocy zachmurzenie będzie duże, początkowo na zachodzie oraz południu większe przejaśnienia oraz lokalnie rozpogodzenia. Miejscami na wschodzie słabe opady śniegu. Na północy i wschodzie miejscami marznące mgły ograniczające widzialność do 100 m.

- Temperatura minimalna od -13°C na południowym wschodzie, w centrum około -9°C do 0°C na Helu; w rejonach podgórskich Sudetów około -15°C, Karpat od -19°C do -15°C, lokalnie około -22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, miejscami słaby, zmienny - alarmują eksperci Instytutu. Prognozy będziemy regularnie odświeżać w naszym serwisie. Przy ponad -20 stopniowym mrozie zadbajmy o najbliższych i sprawdźmy, czy nie potrzebują pomocy.

