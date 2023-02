Mróz nawet -17°C! Do tego mgły i jeszcze to! Synoptycy alarmują [Prognoza IMGW na 9.02.2023]

Zamarznięte oczka wodne i rzeki to w ostatnich dniach nic nadzwyczajnego. Konkretne mrozy w nocy - a gdzieniegdzie także za dnia - sprzyjają takim zjawiskom. Rodzice robią wszystko, aby zapewnić swoim pociechom świetną zabawę na śniegu, ale niekiedy zapominają o względach bezpieczeństwa. Rzecznik IMGW w rozmowie z naszym dziennikarzem zaapelował o ostrożność. Pogoda może nam zgotować przykre niespodzianki i warto o tym pamiętać!

Rzecznik IMGW: Cienki lód może być bardzo niebezpieczny. Apeluję o rozwagę

- Akurat jestem przy zamarzniętym bagienku. Woda tu jest zaledwie do kostek - powiedział nam Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Walijewski specjalizuje się w hydrologii i zwrócił nam uwagę na poważny problem, z którym obecnie mierzą się Polacy. Wystarczy chwila nieuwagi i nieszczęście może być gotowe.

- IMGW otrzymał już filmy, na których widać osoby, stąpające po cienkim lodzie. Nagle krzyk, panika. Wydaje nam się, że jest bezpiecznie, a ten lód jest wyjątkowo kruchy. Nie pchajmy się na cienki lód, zamarznięte rzeki czy oczka wodne. To może się bardzo źle skończyć - powiedział nam Grzegorz Walijewski.

Po zamarzniętych terenach chętnie chodzą, a niekiedy również skaczą dzieci. W tym miejscu przekazujemy apel, skierowany do rodziców. Priorytetem musi być bezpieczna zabawa. Przynajmniej do 10 lutego będziemy mieli tereny, gdzie utrzyma się całodobowy mróz i cienki lód będzie "zapraszać do zabawy". Potraktujmy ostrzeżenia eksperta poważnie.

Przy okazji warto wspomnieć, że od soboty będziemy notować w Polsce konkretne ocieplenie. Zamarzniętych terenów będzie zdecydowanie mniej. Grożą nam za to roztopy, zwłaszcza na terenach górskich. O szczegółach będziemy informować naszych czytelników na bieżąco.

