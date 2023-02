Opady śniegu i mróz, a we wtorek jeszcze to! Pogoda nie odpuszcza [Prognoza IMGW na 7.02.2023]

Wiosna, ach, to ty?

Wyjątkowo zimny i śnieżny - tak wielu Polaków postrzega początek lutego. Rzeczywiście, zima z prawdziwego zdarzenia dotarła do naszego kraju. Nocami temperatury spadają nawet do -20 stopni Celsjusza. Na szczęście dla tych, którzy już wypatrują wiosny mamy dobre wieści. Za sprawą powietrza znad Sahary dotrze do nas konkretne ocieplenie. Szczegóły zdradził w rozmowie z naszym dziennikarzem Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW.

Prognoza eksperta IMGW: Nawet dwucyfrowe wartości na plusie. Pogoda z diametralną zmianą

Już w piątek (10 lutego 2023 r.) odnotujemy ocieplenie, choć na wschodzie i w górach trzeba wziąć pod uwagę opady śniegu. Ciekawie zapowiada się weekend. W sobotę możemy liczyć na dwucyfrowe wartości na plusie, choć nie dotyczy to wszystkich regionów - Przez Polskę przejdzie front atmosferyczny, który przyniesie opady śniegu, zwłaszcza na terenach górskich. Na Suwalszczyźnie i w okolicach temperatury maksymalne osiągną poziom 1-2-3 stopni Celsjusza - powiedział nam Walijewski. Gdzie zatem szukać konkretnego skoku temperatur?

- Faktycznie ciepłe powietrze dotrze do Polski. W weekend na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i w Wielkopolsce jest szansa na dwucyfrowe temperatury na plusie. Ten stan rzeczy utrzyma się również na początku przyszłego tygodnia. Dodatnie temperatury sprawią, że śnieg będzie topnieć. To oznacza, że trzeba się liczyć z roztopami i podwyższonym poziomem wód - przeanalizował w rozmowie z "Super Expressem" rzecznik prasowy IMGW.

Połowa lutego przyniesie wyraźną zmianę w pogodzie. Nawet nocami nie grożą nam siarczyste mrozy. Nie oznacza to jednak, że zima postanowiła się wycofać z Polski. Do końca drugiego miesiąca tego roku spodziewamy się kolejnego zwrotu akcji. Szczegóły będziemy podawać w kolejnych dniach na stronie pogoda.se.pl.

