Opady śniegu i mróz, a we wtorek jeszcze to! Pogoda nie odpuszcza [Prognoza IMGW na 7.02.2023]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) informuje, że w środę (8 marca 2023 r.) Europa północna i częściowo Półwysep Iberyjski będą pod wpływem niżów. Nad resztą kontynentu dominować będzie wyż z centrum nad Ukrainą. Polska nadal będzie w zasięgu tego wyżu. Pozostaniemy w tym samym zimnym powietrzu arktycznym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1031 hPa i powoli zacznie spadać. A co jeszcze ma dla nas pogoda w temacie najbliższych godzin? Zwłaszcza nocami dominować będzie siarczysty mróz.

Jaka będzie pogoda w środę, 8 lutego?

Synoptycy IMGW prognozują, że w środę zachmurzenie w naszym kraju będzie małe i umiarkowane, jedynie na północy, wschodzie oraz w centrum miejscami duże i tam pojawią się słabe opady śniegu. Zwłaszcza o poranku trzeba będzie zachować szczególną ostrożność na drogach.

- Rano, lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i osadzające szadź. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych - przewidują eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 8.02.2023

Już w ciągu dnia temperatury mogą popsuć nastroje Polakom. Zima nie zamierza odpuszczać i w środę zmusi nas do ubrania najcieplejszych kurtek, czapek, szalików i rękawiczek. - Temperatura maksymalna na wschodzie oraz w pasie pojezierzy od -4 do -1 stopnia Celsjusza, na pozostałym obszarze od 0 do 2 st. C, tylko w kotlinach karpackich od -8 do -5 st. C - podaje IMGW. Zdecydowanie gorzej będzie w nocy.

Prognoza IMGW. Noc ze środy na czwartek 8/9 lutego 2023

Siarczysty mróz z dwucyfrowymi wartościami na minusie - taką alarmującą prognozę na tę noc mają dla nas synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lepiej nie wychodzić z domu, a jeśli już musicie opuścić miejsce zamieszkania, zadbajcie o najcieplejszą odzież. Jak to wygląda we szczegółach? Na północnym wschodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południowym zachodzie nawet bezchmurnie. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów i osadzające szadź.

- Temperatura minimalna od -14, -12 st. C na południowym wschodzie i lokalnie w centrum do -6 st. C na zachodzie; tylko na północy słabszy mróz, od -4 do -2 st. C. W kotlinach karpackich lokalnie spadek temperatury do około -20 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, nad morzem porywisty, południowy i południowo-wschodni - alarmuje IMGW. Prognozy będziemy regularnie odświeżać w naszym serwisie.

