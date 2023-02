W poniedziałek (6 lutego 2023 r.) IMGW poinformował, że Europa zachodnia, środkowa i północno-wschodnia znalazły się w zasięgu rozległego wyżu, którego główne centrum znajduje się nad południową Anglią. Rejon Morza Śródziemnego i południowo-wschodnie obszary Europy obejmują niże z układami frontów atmosferycznych; w zasięgu niżu i ciepłego frontu atmosferycznego pozostawała także północ Skandynawii. Polska znalazła się w zasięgu wyżu znad Anglii. Z północnego wschodu napłynęło zimne powietrze arktyczne. Czy we wtorek możemy się spodziewać pogodowego przełomu? Tylko w małym stopniu. Zima z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 7 lutego?

Synoptycy IMGW podają, że 7 lutego, w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na wschodzie gdzieniegdzie pojawią się słabe opady śniegu. Rano życie będzie utrudniać zanikająca marznąca mgła będzie ograniczać widzialność do 200 metrów. Uważajcie na siebie, zwłaszcza w czasie jazdy samochodem! Na szczęście najprawdopodobniej uwolnimy się od wichur.

- Wiatr słaby, nad morzem i na południowym wschodzie umiarkowany, z kierunków północnych i zachodnich - prognozują eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na jutro. Temperatura 7.02.2023

Delikatnie cieplej, ale bynajmniej nie ciepło - tak w skrócie można podsumować temperatury, które będą z nami we wtorek. Ponownie będziemy apelować o założenie najcieplejszych kurtek i płaszczów. - Temperatura maksymalna na poziomie od -4 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, około 0°C w centrum i na północy, do 2°C nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat około -9°C - przekazuje IMGW. Dodajmy, że najcieplejszymi dużymi miastami będą tego dnia Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, Zielona Góra i Poznań. Całodobowy mróz może się utrzymać w Rzeszowie, Krakowie i Kielcach.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 7/8 lutego 2023

Synoptycy spodziewają się, że w nocy z wtorku na środę (7/8.02.2023 r.) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże; we wschodniej połowie kraju słabe opady śniegu. Lokalnie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -9°C na Lubelszczyźnie i w Kotlinie Kłodzkiej, około -6°C w centrum, do -2°C nad morzem; w rejonach podgórskich od -16°C do -11°C. Wiatr będzie słaby, zmienny.

