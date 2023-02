Wichury powracają do Polski. Synoptycy z IMGW mówią, kiedy będzie najgorzej

Najbliższe dni upłyną pod hasłem wysokiej, jak na tę porę roku, temperatury, bo na zachodzie i południowym zachodzie Polski będzie nawet ok. 10 stopni Celsjusza. Końcówka tygodnia, tj. weekend, 17-19 lutego, znacznie zakłóci nam jednak odczuwanie ciepła, bo do naszego kraju powrócą wichury. Jak informuje IMGW, aura zacznie zmieniać się w piątek, ale podmuchy porywistego wiatru odczują tylko mieszkańcy zachodniej Polski i Wybrzeża. W sobotę 18 lutego, wichury dotrą również do innych regionów. W centrum i na południu siła wiatru może osiągnąć prędkość 70 km/h, a na północy i nad morzem - 85 km/h. To niestety nie koniec złych informacji. - W sobotę w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. Nie można wykluczyć, że miejscami opady będą intensywne - podaje IMGW.

Prognoza pogody IMGW

Co ciekawe, mimo tak niesprzyjającej pogody nadal będzie ciepło, bo termometry pokażą od 3-4 kresek na wschodzie do 7-8 na zachodzie Polski. W niedzielę, 19 lutego, aura zmieni się niewiele, bo nadal będą dominować opady mieszane, ale wystarczająco, by nie doskwierały nam już tak bardzo potężne wichury. Jak informuje IMGW, wiatr zelżeje i osiągnie w porywach do 60 km/h.

Niekorzystne warunki biometeorologiczne będą uwarunkowane głównie dużym zachmurzeniem i ograniczonym dopływem promieniowania słonecznego. W ciągu dnia, zwłaszcza w czasie większych przejaśnień lub rozpogodzeń, przeważnie niekorzystna biotropia pogody osłabnie do obojętnej. ☁️ pic.twitter.com/cbSQhVN5WD— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 14, 2023

