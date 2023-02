Deszcz ze śniegiem i chłód, ale również to! Pogoda szykuje niespodzianki na Walentynki [Prognoza IMGW na 14.02.2023]

W poniedziałek (13 lutego 2023 r.) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że północno-wschodnie krańce Europy pozostawały w zasięgu niżu znad Morza Barentsa. Resztę Europy obejmował rozległy wyż z centrum nad Niemcami. Przeważający obszar Polski był w zasięgu wyżu, tylko na północnym wschodzie zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej z ciepłym frontem atmosferycznym. Pozostaliśmy w masie powietrza polarnego morskiego, zdecydowanie cieplejszej na zachodzie kraju. A co przyniesie wtorek, 14 lutego? Czy w Walentynki możemy zabrać drugą połówkę na spacer? Nie wszędzie pogoda będzie zachęcać do takiej aktywności.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 14 lutego?

Prognoza pogody 14.02.2023

Synoptycy IMGW informują, że we wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, wysoko w Tatrach nawet słonecznie. - Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, na południowym wschodzie również deszczu ze śniegiem. W Karpatach opady śniegu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To jednak nie wszystko. W niektórych regionach przydadzą się bardzo ciepłe kurtki.

Pogoda IMGW na Walentynki. Temperatura 14.02.2023

Jeżeli chcecie wybrać się na dłuższy spacer, to 14 lutego najprzyjemniejsze warunki będą sprzyjać takiej aktywności w województwie lubuskim i na Dolnym Śląsku. Na przeciwległym biegunie znajdzie się Podkarpacie. - Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 7°C na zachodzie, w dolinach karpackich około 0°C - podaje IMGW. Na siedem stopni na plusie mogą liczyć mieszkańcy Zielonej Góry, Szczecina, Gdańska, Olsztyna, Wrocławia i Poznania.

Prognoza pogody na noc z wtorku na środę, 14-15 lutego 2023 r.

Zdaniem synoptyków IMGW, w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie we wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu lub mżawki, na Pogórzu Karpackim opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Bieszczadach słabe opady śniegu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na obszarach podgórskich mgły marznące. Temperatura minimalna od -2°C na południu Podkarpacia i na Dolnym Śląsku do 2°C nad morzem, w dolinach górskich od -2°C do -5°C. Wiatr na ogół słaby, zmienny.

Sonda Czy czekasz na wiosnę 2023 i ciepłe dni? TAK, NIE MOGĘ SIĘ DOCZEKAĆ! NIE, WOLĘ ZIMĘ!