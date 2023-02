Temperatury w górę, ale wydarzy się to! Zmienna pogoda na początek tygodnia [Prognoza IMGW na 13.02.2023]

W niedzielę (12 lutego 2023 r.) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że Europa Centralna i południowa znalazła się w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Niemcami. Północne i północno-zachodnie rejony kontynentu pozostawały w zasięgu układów niskiego ciśnienia, w strefie frontów atmosferycznych. Polska znalazła się w zasięgu wspomnianego wyżu, w powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie się wahało, a w Warszawie wyniosło 1023 hPa. A co przyniesie poniedziałek? Niektóre regiony będą się cieszyć z wiosennej aury, ale zima również ma dla nas "niespodzianki".

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 13 lutego?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w poniedziałek (13 lutego 2023 r.) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym zachodzie możliwe rozpogodzenia. Na Podhalu i w Karpatach zachmurzenie określane będzie jako małe.

- Miejscami pojawią się opady deszczu lub mżawki, na krańcach południowo-wschodnich również deszczu ze śniegiem. Rano miejscami możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h - przekazują synoptycy IMGW.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 13.02.2023

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, temperatury w Polsce ulegną poprawie. Nie ma już mowy o mrozie, a przynajmniej nie w ciągu dnia. Są rejony, które poczują powiew wiosny. O poranku niewykluczone jest skrobanie szyb samochodów, ale z godziny na godzinę będzie lepiej.

- Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza, 3°C na wschodzie i Podhalu, około 5°C w centrum do 8°C, 9°C na zachodzie - podaje IMGW w prognozie na poniedziałek. Jeśli chodzi o duże miasta, to na najprzyjemniejsze warunki mogą liczyć mieszkańcy Szczecina, Zielonej Góry, Poznania i Wrocławia. Na przeciwległym biegunie będą okolice Białegostoku.

Prognoza na noc z poniedziałku na wtorek, 13/14 lutego

W nocy nie będzie tak przyjemnie, jak w ciągu dnia. Po zmroku zima wznowi swoją aktywność. Zdaniem ekspertów IMGW, zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie odnotujemy rozpogodzenia.

- Miejscami opady deszczu lub mżawki, na południowym wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. W Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Miejscami na południowym wschodzie nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie - alarmuje Instytut.

To nie wszystko, ponieważ lokalnie możliwe będą mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -1°C na wschodzie oraz Podhalu, około 2°C w centrum i na zachodzie do 3°C nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Wysoko w Bieszczadach i Beskidach porywy wiatru osiągnę poziom 60 km/h, w Tatrach nawet do 70 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

🌡️Dziś bardzo ciepło na południowym zachodzie kraju, o 13:00 we Wrocławiu zanotowano 8,4°C. Lekki mróz utrzymuje się tylko na krańcach południowo wschodnich.Jednak temperatura odczuwalna była znacznie niższa, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju.#IMGW pic.twitter.com/j8Do268OPJ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 12, 2023

