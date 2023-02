Uderzenie ciepła w lutym. Zaskakujące dane IMGW. Polacy przecierają oczy ze zdumienia

Siarczyste mrozy odpuszczają, ale czeka nas to! Będzie niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 11.02.2023]

Rekord zimna w Olecku. –42 °C na termometrze. Jak oni to wytrzymali?

Mrozy trudne do wytrzymania

Początek lutego 2023 roku przyniósł typowo zimowe akcenty. Mróz i sporo śniegu, z takim klimatem zmierzyły się właściwie wszystkie regiony Polski. Było to o tyle ciekawe, że grudzień i styczeń przeszliśmy "suchą stopą". Mało tego, zwłaszcza pierwsze tygodnie tego roku przyniosły wiosenną pogodę. - Nie było tak ciepło, jak w 2007 roku, ale styczeń i tak był w czołówce. Krajowa średnia temperatura była o ponad 4 stopnie wyższa niż zazwyczaj. Idzie to wszystko w niedobrą stronę, bo to już kolejna zima z wartościami powyżej normy - zaznacza Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW.

Prognoza IMGW na końcówkę lutego! Niespodziewane dane

Gdy obserwowaliśmy zimowe zjawiska, które nasiliły się zwłaszcza w połowie lutego, wielu twierdziło, że zima konkretnie daje się we znaki Polakom. Tymczasem z danych, które zaprezentował nam ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że średnia temperatura w lutym jest zaledwie o 0,5 stopnia niższa niż zazwyczaj. A i to się zmieni!

- Na zachodzie kraju odnotujemy dwucyfrowe wartości na plusie i to wpłynie rzecz jasna na średnią. Cieplejszy klimat utrzyma się również w następnym tygodniu. Bardzo szybko ta norma z ostatnich lat zostanie przekroczona. Klimatolodzy już mówią o ekstremalnie ciepłej zimie. Obserwujemy trend wzrostowy - powiedział nam Grzegorz Walijewski.

Ekspert IMGW ostrzega: ocieplenie może przynieść zagrożenia!

Zwyżka temperatur przyniesie roztopy i podwyższony stan wód w rzekach. Mało tego, rzecznik IMGW po raz kolejny apeluje w sprawie stąpania po cienkim lodzie. Należy bardzo uważać i pilnować swoich dzieci. Gdy załamie się lód, nietrudno o tragedię. Warto obserwować lokalny komunikaty meteo. Prognozy będziemy też aktualizować w naszym serwisie.

Tęskniącym za zimą, mrozami i białym puchem prezentujemy wyjątkową galerię ze zdjęciami! Warto przypomnieć sobie, jak wyglądała zima stulecia!