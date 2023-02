Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w sobotę (11 lutego 2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Wciąż jednak panować będzie zimowa aura, czekają nas opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

- Na wschodzie i południu opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na Mazowszu i Lubelszczyźnie przejściowo możliwy deszcz marznący powodujący gołoledź. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 6 cm. Na pozostałym obszarze opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w centrum początkowo także śniegu - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 11.02.2023

Siarczyste mrozy w sobotę odpuszczą. Termometry wskażą nawet 8°C.

- Temperatura maksymalna od -1°C, 1°C na południowym wschodzie i na obszarach podgórskich Karpat do 6°C, 8°C na zachodzie i na wybrzeżu - podają synoptycy IMGW.

Eksperci przestrzegają jednak przed silnym wiatrem. Gdzie będzie najgorzej?

- Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem miejscami silny i w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, a w Karpatach do 70 km/h powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - informuje IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (11.02.2023/12.02.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (11.02.2023/12.02.2023)zachmurzenie będzie duże, na północy i w centrum z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy kraju bez opadów. Na pozostałym obszarze miejscami opady deszczu bądź mżawki, na wschodzie także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 8 cm. Na zachodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -5°C na północnym wschodzie, około -1°C w centrum, do 4°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie początkowo porywisty, przeważnie północno-zachodni i północny. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 90 km/h, a w Karpatach do 70 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na weekendPogodę będzie kształtował aktywny niż, który przyniesie on porywisty wiatr, duże zachmurzenie i opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Lokalnie także opady marznące. W nocy nadal będzie mroźno, zwłaszcza na południu Polski.https://t.co/Je7vGWtkUK pic.twitter.com/kVqI2cdzAU— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 10, 2023

