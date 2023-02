Mróz nawet -17°C! Do tego mgły i jeszcze to! Synoptycy alarmują [Prognoza IMGW na 9.02.2023]

Powietrze znad Sahary zmierza do Polski! Czeka nas pogodowy zwrot akcji. Na to wszyscy czekali

Padający śnieg i minusowe temperatury, które od początku lutego 2023 roku dominowały w Polsce sprawiły, że amatorzy sanek mieli powody do radości. Dzieciaki mogły poszaleć na górkach, w parkach i innych popularnych terenach, sprzyjających tego typu aktywnościom. Jeśli chcecie zabrać swoje pociechy na sanki, to trzeba się pospieszyć, ponieważ pogoda szykuje nam niespodzianki. Do Polski zmierza ciepłe powietrze znad Sahary. Co to oznacza? Rozmawiamy o tym z rzecznikiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Grzegorzem Walijewskim.

Ekspert IMGW: Temperatury pójdą w górę, ale nie wszędzie. Prognoza pogody

Walijewski przekazał naszemu dziennikarzowi, że w sobotę i niedzielę (11-12 lutego 2023 r.) możliwe są nawet dwucyfrowe temperatury. Oczywiście mowa tutaj o wartościach, które odczytamy z termometrów w ciągu dnia. Mieszkańcy Wielkopolski, województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego muszą się pospieszyć z wyjściem na sanki. Podczas weekendu nie będzie to już możliwe, ponieważ śnieg musi się roztopić. A co z pozostałymi regionami?

- W sobotę przez Polskę przejdzie front atmosferyczny. Na wschodzie i na północnym-wschodzie opady śniegu są możliwe zarówno w piątek, jak i w sobotę. Tam temperatury nie będą tak wysokie, jak na zachodzie. W ciągu dnia odnotujemy 1-2-3 stopnie - analizuje rzecznik IMGW w rozmowie z "Super Expressem".

Prognoza IMGW: Nocami utrzyma się słaby mróz

Grzegorz Walijewski dodaje, że w weekend możliwy jest słaby mróz, ale przede wszystkim na terenach górskich i na Podlasiu. Od razu zaznaczamy, że chodzi o noce. W Suwałkach termometry pokażą -3; -4 stopnie Celsjusza. Nie ma jednak mowy o siarczystych mrozach, rzędu -20 stopni. O zimie w najmroczniejszej postaci możemy na razie zapomnieć. Czy takowa powróci? O prognozach długoterminowych będziemy pisać w naszym serwisie w kolejnych dniach. Warto śledzić lokalne komunikaty i ostrzeżenia IMGW.

Tęskniącym za zimą przekazujemy naszą galerię, poświęconą tej porze roku. Zobaczcie, jak pięknie wyglądała swego czasu w Polsce!

Sonda Lubicie jeździć na sankach? Tak, bardzo Moje dzieci lubią Nie, wyrosłem/-am z tego Wolę bardziej wymagające dyscyplin, jak narty lub łyżwy