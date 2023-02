i Autor: NAC Rekord zimna w Olecku. -42 stopnie na termometrze. Jak oni to wytrzymali?

Syberyjski mróz!

Rekord zimna w Olecku. –42 °C na termometrze. Jak oni to wytrzymali?

9 lutego termometry w Olecku pokazały rekordowo niską temperaturę –42,2 °C. To nie żart, ale nie ma też powodów do niepokoju. W Olecku rzeczywiście były 42 stopnie poniżej zera, ale 9 lutego... 1929 roku. Było to tak dawno, że Olecko (woj. warmińsko-mazurskie) należało wtedy do Niemiec. Dziś mijają 93 lata od tamtego rekordowego mrozu.