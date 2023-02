Najzimniejszy dzień w historii Polski. Temperatury jak na Syberii!

Mróz nawet -17°C! Do tego mgły i jeszcze to! Synoptycy alarmują [Prognoza IMGW na 9.02.2023]

Tak zimnego dnia nie było nigdy. Polacy walczyli z syberyjskim mrozem

W dzisiejszych czasach wydaje się to mało prawdopodobne, jednak w 1929 r. do Polski naprawdę dotarł zimowy armagedon. Obecnie, kiedy tylko temperatura spadnie do kilku stopni poniżej zera, a na drogach pojawi się kilka cm śniegu, mówimy o paraliżu komunikacyjnym i ekstremalnej pogodzie. Co mają więc powiedzieć ci, którzy przeżyli 10 lutego 1929 r.?

Ten dzień zapisał się w historii polskiej meteorologii. W wielu polskich miejscowościach tego dnia odnotowano temperatury typowe chociażby dla Syberii. Niektóre termometry wskazały 40 stopni Celsjusza i mniej. 10 lutego 1929 r. najzimniej było w Żywcu (obecnie woj. śląskie). Przez 11 lat była to najniższa temperatura w historii Polski. Termometry pokazały tam wówczas –40,6 °C. Niewiele cieplej było w Olkuszu i Poroninie. W tych małopolskich miejscowościach zmierzono –40,4 °C. Mróz powyżej 40 stopni był tego dnia też w Siankach na Podkarpaciu (–40,1 °C). Prawie 40 "kresek" poniżej zera pokazano w Ustroniu, Libuszy, Mydlnikach, Dęblinie i Zakopanem. Poniżej lista z ekstremalnymi temperaturami z 10 lutego 1929 r.

–40,6 °C Żywiec –40,4 °C Olkusz–40,4 °C Poronin–40,1 °C Sianki–39,7 °C Ustroń (Hermanice)–39,4 °C Libusza –38,1 °C Mydlniki–37,9 °C Dęblin–37,5 °C Zakopane–37,0 °C Tomaszów Lubelski–37,0 °C Zemborzyce–36,6 °C Złoty Potok–36,2 °C Puławy–36,1 °C Częstochowa –35,5 °C Piotrków Trybunalski–35,8 °C Skierniewice–35,5 °C Kraków – Rakowice–35,5 °C Lublin–35,0 °C Radom

Przypomnijmy, że polski rekord zimna to –41,0 °C. Tyle stopni zmierzono w Siedlcach 11 stycznia 1940 r. Jeszcze zimniej było 9 lutego 1929 r. w Olecku. Tam było –42,2 °C. Nie jest to jednak uznawane za polski rekord zimna, ponieważ w tamtym czasie Olecko należało do Niemiec. Do światowego rekordu zimna Polakom daleko. 21.07.1983 roku w Stacji Wostok na Antarktydzie zmierzono niewyobrażalną temperaturę −89,2 °C! Dla porównania, polski rekord ciepła to 40,2 °C uzyskane w Prószkowie (woj. opolskie) 29 lipca 1921 r.

