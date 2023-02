Zaskakująca zmiana prognozy dla Polski! Modele IMGW oszalały

Siarczyste mrozy odpuszczają, ale czeka nas to! Będzie niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 11.02.2023]

Mrozy trudne do wytrzymania

W tym tygodniu informowaliśmy czytelników naszego portalu o powietrzu znad Sahary, które wyraźnie podwyższy temperatury w Polsce. Podczas weekendu (11-12 lutego 2023 r.) zachodnie rejony naszego kraju będą się cieszyły nawet dwucyfrowymi temperaturami na plusie. Czy to oznacza koniec zimy? Ekspert i rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski podkreśla, że prognozy uległy konkretnej zmianie.

Prognoza IMGW na drugą połowę lutego. Wiosna w Polsce?

Jeszcze w połowie bieżącego tygodnia wydawało się, że kolejny weekend (18-19 lutego 2023 r.) przyniesie znaczne ochłodzenie. Modele, na których opierają się synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przyniosły aktualizację.

- Rzeczywiście widać delikatne ochłodzenie, ale będzie to chwilowe. Nie ma mowy o ujemnych temperaturach, a na pewno nie w ciągu dnia. Mrozy pojawią się nocami, ale wielce prawdopodobne, że będą jednocyfrowe. W tym tygodniu odnotowaliśmy chociażby -20 stopni Celsjusza w Poroninie w województwie małopolskim, ale wygląda na to, że do powtórki nie dojdzie - powiedział nam Grzegorz Walijewski z IMGW.

Reasumując - cały przyszły tydzień przyniesie dodatnie wartości w ciągu dnia. Wiosna powoli puka do naszych bram. Prognozy wskazują, że koniec końców luty będzie miesiącem ze średnią temperaturą powyżej normy. Kolejne aktualizacje będziemy analizować w naszym pogodowym serwisie. W najbliższych dniach warto śledzić uważnie lokalne komunikaty meteo.

