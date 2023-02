Antycyklony przyprawią Polaków o ból głowy. Szalona pogoda nie odpuszcza

Jak informuje TwojaPogoda.pl, dominujące w Europie antycyklony wpływają również na pogodę w Polsce, sprowadzając do naszego kraju bardzo wysokie ciśnienie. Nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie miało się to zmienić, bo we wtorek, 14 lutego, do naszego kraju dotrze wyż Feuka. Już teraz ciśnienie w Polsce prawie w całym kraju przekracza 1030 hPa - w centrum jest 1033, na południowym zachodzie może sięgnąć nawet 1039. Jedynym regionem z ciśnieniem poniżej powyższego limitu jest północno-wschodnia Polska, gdzie barometry pokazują w poniedziałek, 13 lutego, 1027 hPa, ale dzień później może być jeszcze więcej. Ciśnienie zacznie spadać we wtorek po południu, ale będzie się to działo w bardzo powolny sposób, bo jeszcze w środę, 15 lutego, barometry pokażą trochę poniżej 1030 hPa, a do końca tygodnia, 13-19 lutego, spadnie maksymalnie do poziomu 1020 hPa. Również przyszły tydzień, 20-26 lutego, upłynie pod hasłem wysokiego ciśnienia, co oznacza złe wieści dla meteopatów.

- Osoby wrażliwe mogą się uskarżać na różnorodne bóle, w tym migreny, ale również łamanie w kościach, senność, rozkojarzenie, spowolnienie reakcji, a nawet rozdrażnienie i zaniepokojenie - informuje TwojaPogoda.pl.

