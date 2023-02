Wraca wiosenna aura, nawet 9°C. Gdzie będzie najcieplej?

Jak przekazuje IMGW, przeważający obszar kraju będzie w zasięgu klina wyżu znad Holandii, jedynie północne rejony znajdą się na skraju zatoki niżu znad Morza Norweskiego. Z zachodu będzie napływała dość ciepła polarna morska masa powietrza.

Prognoza pogody IMGW dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego [12.02.2023]

Z informacji przekazanych przez ekspertów IMGW wynika, że zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. W ciągu dnia w pasie nadmorskim miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 3°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni.

Gdańsk: 5°C

Koszalin: 5°C

Szczecin: 9°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego [12.02.2023]

Zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni - podaje IMGW.

Olsztyn: 3°C

Suwałki: 1°C

Białystok: 1°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego [12.02.2023]

Jak informują synoptycy, zachmurzenie w niedzielę będzie umiarkowane i duże. W nocy zanikające słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 3°C na wschodzie do 7°C na zachodzie. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

Poznań: 6°C

Gorzów Wlkp.: 6°C

Toruń: 4°C

Kalisz: 6°C

Bydgoszcz: 4°C

Zielona Góra: 6°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego [12.02.2023]

Zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się - czytamy na stronie IMGW.

Warszawa: 2°C

Łódź: 2°C

Lublin: 0°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego [12.02.2023]

Z informacji synoptyków wynika, że zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W nocy możliwa mżawka i mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów temperatura od –3°C do 0°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

Wrocław: 7°C

Jelenia Góra: 7°C

Legnica: 7°C

Opole: 5°C

Katowice: 3°C

Częstochowa: 2°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego [12.02.2023]

Zachmurzenie duże, w górach początkowo opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C, w rejonach podgórskich około 0°C. Wiatr słaby, zachodni, podają eksperci.

Kraków: 3°C

Kielce: 1°C

Rzeszów: 1°C

Zakopane: 0°C

