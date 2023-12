i Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.

Niż Wania w akcji

Niż Wania przyniesie pogodową rewolucję. Wichury do 130 km/h to nie wszystko!

sch 17:43

Do Polski przyszło wyczekiwane przez wielu ocieplenie. Pytanie - co z pogodą w kolejnych dniach? Jest to o tyle ciekawe, że pogoda podzieliła Europę na pół. We wschodniej części mniej opadów, ale siarczyste mrozy, zaś w zachodnich regionach - bez śniegu, za to z ulewami i wichurami. Co to oznacza dla naszego kraju? Szczegóły poniżej.