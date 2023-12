Zima tylko w górach, ale pojawi się inny problem! Pogoda nie odpuszcza [Prognoza IMGW na 12.12.2023]

Ponura prognoza pogoda na święta Bożego Narodzenia. To już tradycja? Śnieg ma być tylko tutaj

Pogoda na jutro. We wtorek m.in. opady marznące i deszcz ze śniegiem

Potwierdza się prognoza pogody, zakładająca ocieplenie w Polsce. We wtorek zimowa aura utrzyma się tylko w wyższych partiach gór, choć zjawiska charakterystyczne dla tej pory roku odnotujemy również na nizinach. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południu kraju. - Okresami opady deszczu, na wschodzie i Pogórzu Karpackim także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Rano na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Po południu na północnym zachodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W Karpatach porywy do 60 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne - alarmuje IMGW.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 0°C na południowym wschodzie i w dolinach karpackich do 4°C w centrum i 6 stopni Celsjusza na zachodzie i południu. Lokalnie, na południowym zachodzie termometry mogą pokazać nawet 8 stopni. Najcieplej powinno być w okolicach Wrocławia i Opola.

Pogoda IMGW dla Polski. Taka będzie noc z wtorku na środę, 12/13 grudnia

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z wtorku na środę (12/13 grudnia 2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie oraz Pomorzu. Na południowym zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze miejscami deszczu ze śniegiem, a na wschodzie oraz w Karpatach śniegu. Na północy kraju miejscami nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Miejscami lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, również osadzające szadź.

Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -5 stopni Celsjusza w kotlinach karpackich oraz -3°C, -1°C na południowym wschodzie, około 1°C w centrum do 2°C na zachodzie oraz nad morzem i 3°C lokalnie na południu. Wiatr będzie słaby, tylko na obszarach podgórskich w Karpatach umiarkowany oraz porywisty, w porywach do 55 km/h, zmienny, tylko na Pomorzu wschodni, a na południowym wschodzie z kierunków południowych. W Tatrach porywy wiatru do 65 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

Postępująca odwilż "pożera" śnieg❄️➡️💧.W całym kraju pokrywa śnieżna ulega redukcji. Zmiany są znaczne, bo wg naszych pomiarów nawet o 10 cm/24 h.W komentarzu przykład ubywania pokrywy śnieżnej, która zgromadziła się pod IMGW-PIB w Warszawie⬇️⬇️⬇️.#IMGW #śnieg #odwilż pic.twitter.com/gKIisqprTV— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 11, 2023