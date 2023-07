Nadciągają burze z gradem! Do tego wichury do 80 km/h, a to nie wszystko. Eksperci przekazali fatalne prognozy [Prognoza IMGW na 12.07.2023]

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia jest pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem w rejonie Wysp Brytyjskich, a Europa Wschodnia pod wpływem niżu znad zachodniej Rosji. Centralna i południowa część kontynentu znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Polska jest we wspomnianym obszarze podwyższonego ciśnienia, ale początkowo na wschodzie, a wieczorem na zachodzie, zaznaczy się zatoka niżowa. Z zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w środę 12 lipca?

Z informacji ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w środę (12 lipca 2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Deszczu nie będzie jedynie na krańcach północno-wschodnich.

- Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 25 mm - podaje IMGW.

Temperatura 12.07.2023

W środę będzie ciepło, termometry wskażą nawet do 31°C. Gdzie będzie najgoręcej?

- Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 25°C do 31°C; chłodniej nad morzem, Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat od 22°C do 24°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, południowy i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h i w Sudetach do 70 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc ze środy na czwartek (12.07.2023/13.07.2023)

Z prognoz synoptyków IMGW wynika, że w nocy ze środy na czwartek (12.07.2023/13.07.2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko na krańcach zachodnich małe. Przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południu także burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 20 mm. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 13°C miejscami na północy, około 16°C w centrum, do 19°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.

