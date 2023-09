Nadchodzą drastyczne spadki temperatury. Nawet 5 stopni. Wiemy, kiedy

Pogoda na koniec września. Początek jesieni z drastycznym spadkiem temperatury

Jaka będzie pogoda pod koniec września, w pierwszych dniach kalendarzowej jesieni? Wielu z nas chciałoby, aby ciepła i słoneczna aura została z nami jak najdłużej. Wygląda jednak na to, że musimy przygotować się na załamanie pogody i ochłodzenie. Sprawdziliśmy wyniki eksperymentalnego modelu średnioterminowego WRF-GFS Medium opracowanego w ramach projektu obliczeniowego w Centrum Informatycznym TASK. Modele prezentowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wskazują jasno, że nadchodzi koniec wysokich temperatur. Pogoda w najbliższych dniach przypominać będzie to, z czym kojarzy nam się przełom września i października. Temperatura spadnie i to drastycznie! Termometry pokażą nawet 5 stopni Celsjusza!

W tym regionie nawet 5 stopni Celsjusza. Padła data

Do piątku (22 września) bardzo ciepło będzie w niemal całej Polsce. Załamanie pogody nastąpi w sobotę (23 września). Wysokie temperatury już tylko we wschodnich regionach. Tam termometry pokażą nawet 28 stopni Celsjusza. Z kolei na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce będzie zaledwie 16-17 stopni. W niedzielę (24 września) już w całym kraju temperatura spadnie do wartości poniżej 20 stopni Celsjusza. Taka pogoda, z temperaturą w granicach 20 stopni utrzyma się niemal do końca września. Warto jednak też zwrócić uwagę na temperaturę w nocy. Im bliżej końca września, tym więcej będzie nocy z temperaturą poniżej 10 stopni. Na 30 września na Podkarpaciu IMGW prognozuje zaledwie 5 stopni powyżej zera! Wygląda więc na to, że lato pożegnało się z nami na dobre.

Źródło: IMGW

#IMGWCMM prognozuje👉 a prognoza numeryczna to nie pewnik tylko pewien scenariusz napisany przez zaawansowany program💻 komputerowy. Modelowanie w meteorologii jest procesem niezwykle złożonym i wymaga rozbudowanego i stojącego na wysokim poziomie zaplecza naukowobadawczego👨‍🏫… pic.twitter.com/Yu3DrCIXf8— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 17, 2023

