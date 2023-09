Prognoza pogody na tydzień, 18-24 września. Na początek słońce

Będzie bardzo ciepło, ale przed weekendem pogoda może się popsuć - tak w skrócie prezentuje się synoptyczna prognoza na tydzień, 18-24 września, autorstwa IMGW. Już poniedziałek przyniesie bardzo wysokie temperatury, tj. od 25 stopni na wschodzie i lokalnie nad morzem do 29 kresek na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze, nomen omen, pogodnie, ale pod koniec dnia na zachodnich krańcach pojawią się chmury, z których może pokropić. To zapowiedź frontu atmosferycznego, który we wtorek, 19 września, powinien już dotrzeć do całej Polski. - Przelotne opady deszczu, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. Gdzieniegdzie, głównie we wschodniej połowie kraju, burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20-21°C na Pomorzu i nad morzem do 25°C na wschodzie, w rejonach podgórskich około 19°C - informuje IMGW.

Deszcz i burze przed weekendem, 23-24 września?

Od środy, 20 września, poprawa pogody, choć jeszcze bez upału, bo termometry pokażą od 20-21 stopni na północy i w dolinach górskich do 24 kresek na południu i zachodzie. Od czwartku, 21 września, jeszcze więcej słońca, a temperatura skoczy do przedziału 23-27 stopni. Przed weekendem pogoda znowu zacznie się psuć, choć najgorzej zapowiada się piątek, 22 września.

- W piątek od zachodu postępować będzie stopniowy wzrost zachmurzenia, opady deszczu i lokalne burze. Na wschodzie możliwe jeszcze więcej słońca i ciepło, do 27°C. Wiatr południowy, okresami porywisty, w czasie burz do 65 km/h. W sobotę i niedzielę gdzieniegdzie opady deszczu i możliwe burze, zwłaszcza na południu kraju. Temperatura od około 19°C do około 25°C - podaje IMGW.

Prognozy na dziś wskazują, że wartości temp. maks. będą znacznie wyższe niż przeciętnie❗️🌡️Powinniśmy spodziewać się temp. maks. od 16,5°C (Suwałki) do 19,2°C (Opole), tymczasem na 43 stacjach spodziewać się można temp. maks. przekraczającej 25°C.➡️https://t.co/bQHold7HjJ#IMGW pic.twitter.com/a8uzXsEJnh— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 18, 2023