Jak podaje IMGW Europa Wschodnia jest w zasięgu wyżu, na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Polska znajduje się na skraju niżu znad Niziny Węgierskiej, do krańców południowo-wschodnich zbliża się strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Przeważający obszar kraju jest w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego, tylko na południowy wschód napływa cieplejsza masa polarna morska.

Jaka będzie pogoda w sobotę, 17 grudnia 2022?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę (17 grudnia 2022) na południu i wschodzie zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, z możliwością rozpogodzeń na północnym zachodzie.

- Miejscami, głównie na południu, opady śniegu. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm - podaje IMGW.

W sobotę (17 grudnia 2022) rano mogą wystąpić marznące mgły.

- Rano na zachodzie lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m - przestrzegają synoptycy.

W dzień czeka nas mróz, termometry wskażą do -8°C.

- Temperatura maksymalna od -8°C na północnym wschodzie, około -5°C w centrum, do 1°C na wybrzeżu - podaje IMGW.

Wiatr na północnym zachodzie słaby, zmienny z przewagą południowo-zachodniego, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc z soboty na niedzielę (17.12.2022/18.12.2022)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (17.12.2022/18.12.2022)zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami, głównie w zachodniej połowie kraju. Miejscami na południowym wschodzie i północnym zachodzie słabe opady śniegu. Liczne marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m, na północnym wschodzie okresami do 100 m, miejscami osadzające szadź. Temperatura minimalna od -17°C na wschodzie i południu, około -12°C w centrum, do -7°C na zachodzie i -2°C na wybrzeżu; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około -19°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków zachodnich, na zachodzie skręcający na południowy. W górach możliwe zamiecie śnieżne.

