O złowieszczej prognozie pogody na piątek (16 grudnia 2022 r.) pisaliśmy w tym miejscu. Synoptycy IMGW potwierdzają, że w najbliższych godzinach zmierzymy się z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie II stopnia przed marznącymi opadami dla woj. podkarpackiego, małopolskiego i części województwa świętokrzyskiego. Na tych terenach możemy również spodziewać się intensywnych opadów śniegu. Intensywne opady śniegu wystąpią także w części woj. lubelskiego, woj. śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść tam od 10 do 15 centymetrów.

Meteorolodzy wydali również ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem dla woj. pomorskiego, części woj. zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Prognoza dla Polski. Szklanka na drogach i gigantyczne utrudnienia

Powyższe ostrzeżenia to jedno, ale eksperci od pogody zwracają uwagę na dynamiczne zmiany, które zajdą 16 grudnia. Trzeba się przygotować na kolizje i stanie w korkach. Niezbędne jest zachowanie szczególnej ostrożności i maksymalnego poziomu koncentracji. Przez panującą na drogach szklankę droga hamowania będzie zdecydowanie dłuższa niż zazwyczaj. - Z biegiem godzin opady na południu kraju zaczną słabnąć, a nasilać się na wschodzie. Strefa największych opadów opuści Polskę późnym popołudniem i wieczorem. Najtrudniejsza sytuacja panować będzie na Podkarpaciu, gdzie wieczorem chwyci większy mróz - analizują pasjonaci z serwisu twojapogoda.pl.

W nocy z piątku na sobotę (16/17 grudnia 2022 r.) na południu, wschodzie i Wybrzeżu wystąpią opady śniegu. Na południowym wschodzie będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem powodujący gołoledź. Na Pomorzu przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura minimalna od -15 stopni do –19 na Pomorzu i Mazurach, ok. -8 stopni w centrum kraju, do -3 na południowym wschodzie. Uważajcie na siebie!

Na niemal całym południowym wschodzie kraju mamy już opady marznące🌧 Marznący deszcz pada w Rzeszowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Krakowie i na Podhalu. ⚠UWAGA jest ślisko⛸ pic.twitter.com/e96RcGqhCA— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 16, 2022

