Jak informuje IMGW, na wschodzie Europy nadal dominuje rozległy wyż. Pozostała część kontynentu jest w zasięgu płytkich ośrodków niżowych i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu rozległego układu niżowego z głównymi ośrodkami nad północną Skandynawią i Atlantykiem. Przez obszar kraju od Dolnego Śląska na północny wschód przemieszcza się lokalny niż oraz związany z nim pofalowany front atmosferyczny. Nad południowe województwa napływa cieplejsze powietrze polarne morskie, pozostały obszar kraju jest w arktycznej masie powietrza.

Jaka będzie pogoda w piątek, 16 grudnia 2022?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (16 grudnia 2022) zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami, na zachodzie i północy większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu oraz marznącego deszczu. Gdzie będzie najgorzej?

- W południowo-wschodniej połowie kraju prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 5 cm do 10 cm. Na Podlasiu i Polesiu Lubelskim opady mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym i wówczas możliwe jest ograniczenie widzialności do 500 m. Na południowym wschodzie prognozowany jest także deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. Prognozowana suma opadów na południowym wschodzie do około 10 mm - czytamy na stronie IMGW.

Rano na północy i zachodzie możliwe jeszcze marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura 16 grudnia 2022

W piątek czeka nas mróz. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie.

- Temperatura maksymalna od -7°C na Suwalszczyźnie, około -3°C w centrum, do 3°C na Podkarpaciu - podaje IMGW.

Jak przekazują eksperci, spodziewany jest wiatr na północnym zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, z kierunków wschodnich przez północne stopniowo skręcający na zachodnie. W Tatrach porywy wiatru do 75 km/h. W górach oraz miejscami na wschodzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc z piątku na sobotę (16.12.2022/17.12.2022)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (16.12.2022/17.12.2022) prognozowane jest zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, tylko na zachodzie i północy większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego powodującego gołoledź. W województwie śląskim i małopolskim przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 5 cm. Na północy i zachodzie kraju lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -19°C lokalnie na Warmii i Mazurach, około -9°C w centrum, do -2°C na krańcach południowo wschodnich Podkarpacia i nad samym morzem. Wiatr na północnym zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

