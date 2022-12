QUIZ. Znasz te przysłowia o zimie? My podajemy początek, a Ty musisz dopasować zakończenie

Mrozy -19 stopni, śnieg i jeszcze stanie się to! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 17 grudnia 2022]

QUIZ. Te filmy zawsze lecą w Boże Narodzenie! Jak dobrze znasz Kevina, Shreka i Grincha? 8 punktów to minimum

Bardzo ciekawą analizę przeprowadzili pasjonaci z serwisu fanipogody.pl, którzy przeanalizowali zagraniczne, cenione modele pogodowe. Potwierdza się nieciekawy scenariusz dla drugiej dekady grudnia. Dwucyfrowe temperatury poniżej zera to klimat, do którego już się przyzwyczailiśmy. Niedaleko Lublina zmierzono -24 stopnie Celsjusza. Eksperci IMGW spodziewają się kolejnych marznących opadów i śniegu. Zimowa aura będzie królować do końca bieżącego tygodnia. Wielu straciło już nadzieję na pogodowy przełom w końcówce 2022 roku. Jak się okazuje - niesłusznie.

Prognoza długoterminowa. Odwilż, ocieplenie i pogodowe starcie pod koniec grudnia?

Pasjonaci z serwisu fanipogody.pl, którzy regularnie odświeżają zagraniczne modele donoszą, że w trzeciej dekadzie ostatniego miesiąca 2022 roku możliwa jest odwilż. Jest duża szansa, że Boże Narodzenie będzie o wiele przyjemniejsze od początku grudnia.

- Czasem przez całą dobę może zapanować dodatnia temperatura, ale w skali miesięcznej będzie to miesiąc poniżej normy. Cieplej powinno być na zachodzie, chłodniej na wschodzie i północnym wschodzie. Stopniowo zredukowany zostanie więc zasięg i grubość pokrywy śnieżnej. W okolicach świąt może dojść do wyraźnego starcia cieplejszych mas powietrza z zachodu i południa, ze znacznie chłodniejszymi z wyższych szerokości geograficznych - czytamy na stronie fanipogody.pl.

Prognozy długoterminowe mogą jeszcze ulec zmianie, zdaniem IMGW już początek trzeciej dekady grudnia przyniesie 3-4 stopnie Celsjusza na zachodzie Polski. Na ten moment w prognozie 5-dniowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wtorek i środa (20 i 21 grudnia 2022 r.) są wolne konkretnych opadów śniegu. Pojawią się za to opady marznące, solidnie utrudniające życie kierowcom. Warto śledzić lokalne ostrzeżenia i codzienną prognozę, którą podajemy w naszym serwisie.

Pod tekstem zamieszczamy zdjęcia, ukazujące najgroźniejsze oblicze zimy w Polsce. Kliknij w pierwszą fotografię i przewijaj!

🕖Dziś o godz. 7:00 nasi obserwatorzy zanotowali wiele zjawisk lodowych na rzekach, szczególnie we wschodniej połowie kraju.🥶Do ich utworzenia i rozwoju przyczyniły się znaczne spadki wartości temperatury powietrza.🧊Pamiętajcie, aby nie wchodzić na lód❗️#IMGW #lód #hydro pic.twitter.com/TMRWU7viOS— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 14, 2022

Sonda Pogoda długoterminowa - czy wierzysz w jej skuteczność? TAK, METEOROLODZY NIE MOGĄ SIĘ MYLIĆ NIE, ALE W SUMIE SPRAWDZAM Z CIEKAWOŚCI ZALEŻY, NA ILE MIESIĘCY W PRZÓD KTOŚ PRÓBUJE PRZEWIDZIEĆ POGODĘ