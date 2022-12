Minus dwadzieścia cztery stopnie. Siarczysty mróz w Polsce

Mrozy -19 stopni, śnieg i jeszcze stanie się to! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 17 grudnia 2022]

Zima 2022 w pełni! Niemal cała Polska jest przykryta białym puchem, a do tego dochodzi ujemne temperatura. Chłód w każdej części kraju jest inny i np. w Warszawie termometry pokazują dwie kreski poniżej zera. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda we wschodnich częściach kraju. Jak informuje portal lublin112.pl, zeszłej nocy w miejscowości Radawiec, koło Lublina, odnotowano minus dwadzieścia cztery stopnie! Warto jednak wiedzieć, że temperatura została zmierzona przy gruncie, na wysokości pięciu centymetrów. Tak siarczystego mrozu mieszkańcy z pewnością się nie spodziewali, a jeśli ktoś nie lubi chłodu i zimowej pory roku, mamy dla niego złe wieści. Najbliższe dni również będą należały do tych zimnych. Chłodno będzie również podczas Świąt Bożego Narodzenia. Jak już wcześniej opisywaliśmy, podczas Wigilii termometry mają pokazać dwa stopnie na plusie. Kolejnego dnia, w pierwszy dzień świąt, ma być już nieco chłodniej - minus dwa stopnie. 26 grudnia termometry pokażą podobną temperaturę - będą minus trzy stopnie.

Zima we Wrocławiu. Pierwsze większe opady.