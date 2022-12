Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) informuje, że we wtorek (13 grudnia 2022 r.) Europa zachodnia będzie w zasięgu niżu znad Atlantyku w strefie frontów atmosferycznych, rejony centralne i Skandynawia znajdą się podwyższonym ciśnieniu, natomiast wschodnia i północno-wschodnia, w tym Polska, będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Estonią. Pod wieczór, na południu Polski, rozbuduje się wyż z centrum nad Rumunią. Pozostaniemy w przetransformowanym powietrzu pochodzenia arktycznego. Co to oznacza w kontekście najbliższych godzin? Niestety niewiele dobrego. Pogoda ma dla nas warunki, których większość naszych czytelników bardzo nie lubi. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie rosło.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 13 grudnia?

We wtorek nie uwolnimy się od opadów śniegu. Białego puchu przybędzie całkiem sporo. Niestety to nie jedyny problem. - We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 6 cm na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na północy porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny i tam w porywach do 75 km/h oraz stopniowo słabnący, zachodni i północno-zachodni. Lokalnie, szczególnie na północnym wschodzie i w górach, zawieje i zamiecie śnieżne - prognozuje IMGW. Zalecamy szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na regionalne komunikaty meteo. Będziemy je na bieżąco podawać w lokalnych oddziałach "Super Expressu".

Siarczysty mróz zaatakuje. Jaka będzie temperatura we wtorek, 13 grudnia?

Ciepłe kurtki, płaszcze, czapki, szaliki i rękawiczki - to wszystko przydaje nam się w ostatnich dniach i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie będzie można schować te przedmioty do szafy. Wtorek będzie zimny, gdzieniegdzie wręcz lodowaty. - Temperatura maksymalna od -4 stopni Celsjusza na Śląsku, w Małopolsce i krańcach północno-wschodnich do 2 st. C na wschodnim wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich około -7 st. C - podaje IMGW w prognozie na 13.12.2022 r. Jeśli chodzi o duże miasta, to na 0 stopni może liczyć Gdańsk, pozostałe raczej na minusie.

Prognoza IMGW. Noc z wtorku na środę 13/14 grudnia 2022 r.

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i nad ranem na południowym zachodzie duże. Na północnym wschodzie, nad morzem i w Bieszczadach przelotne opady śniegu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -15 stopni Celsjusza na południu, około -10 st. C w centrum i gdzieniegdzie na Pomorzu, do -4 st. C na wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -18 st. C. Wiatr na przeważającym obszarze kraju słaby, tylko na północnym wschodzie i wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowych.

