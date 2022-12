Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) informuje, że w Europie zachodniej, południowej oraz wschodniej pogodę kształtować będą niże z ośrodkami nad Atlantykiem i Łotwą oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Jedynie w pasie od Norwegii przez Niemcy po Alpy zaznaczy się wpływ wyżu znad północnej Skandynawii. Polska pozostanie pod wpływem niżu, którego ośrodek znajdzie się nad Łotwą. Z północy napływać będzie chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. Co to oznacza w kontekście pogody na poniedziałek? Niestety niewiele dobrego. Na początku tygodnia zmierzymy się z nieprzyjemnymi warunkami atmosferycznymi.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 12 grudnia?

Synoptycy informują, że w poniedziałek ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991hPa i będzie rosnąć. Trzeba się przygotować na zachmurzenie całkowite i duże, choć gdzieniegdzie jest szansa na większe przejaśnienia. Niestety zima znów da znać o sobie, a to nie jedyne złe wieści dla kierowców.

- Opady śniegu, na północy oraz południowym zachodzie również o natężeniu umiarkowanym. Tylko nad morzem deszcz ze śniegiem. Na południu i wschodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm, na północy do 15 cm. W trakcie opadów śniegu okresami widzialność ograniczona będzie do 500 metrów - podaje IMGW w prognozie na poniedziałek. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 70 km/h, północny i zachodni. Miejscami wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne. Nad morzem wiatr będzie dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h - ostrzegają meteorolodzy.

Prognoza na poniedziałek. Temperatura 12.12.2022

Wiatr, o którym piszemy wyżej obniży temperaturę odczuwalną, która i tak nie będzie zbyt wysoka. Czekają na nas warunki typowe dla miesiąca grudnia. - Temperatura maksymalna od -7 stopni Celsjusza w kotlinach karpackich i -3 st.C na wschodzie do 0, 1 st.C na zachodzie i około 4 st.C nad morzem - podaje IMGW. Sprawdzamy też temperatury w największych miastach. Na plusowe wartości mogą liczyć mieszkańcy Gdańska (2 stopnie Celsjusza), Bydgoszczy i Warszawy (1 stopień). Szykujcie ciepłe płaszcze, czapki, szaliki i rękawiczki.

Prognoza pogody IMGW. Noc z poniedziałku na wtorek 12/13 grudnia 2022

W nocy z poniedziałku na wtorek (12/13 grudnia 2022 r.) zachmurzenie będzie duże, miejscami większe przejaśnienia. Przelotne opady śniegu, na północy miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na północy prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 8 cm do 15 cm, tylko we wschodniej części Pomorza do 20 cm. W trakcie opadów śniegu okresami widzialność ograniczona będzie do 500 metrów.

- Temperatura minimalna od -11°C w kotlinach karpackich i sudeckich, -10°C lokalnie na południowym wschodzie i -8°C na północnym wschodzie, od -6°C do -3°C na przeważającym obszarze kraju, jedynie nad morzem około 0°C. Wiatr na południu słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, na północy okresami dość silny, porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich. Miejscami wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne. Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 55 km/h - czytamy w komunikacie Instytutu. Przedstawiciele IMGW zachęcają do regularnego sprawdzania ostrzeżeń i zwracanie uwagi na niebezpieczną pogodę. Prognozy będziemy regularnie analizować w naszym serwisie.

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami śniegu oraz dynamiczną pogodą rozpoczynamy #IMGWliveBędziemy podawać aktualne informacje, prognozy i ostrzeżenia, związane ze zmieniającą się pogodą.Ostrzeżenia meteorologiczne:https://t.co/ZLpvEj75jh pic.twitter.com/nOlO18D6yk— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 10, 2022

