W niedzielę (11 grudnia 2022) czekają nas intensywne opady śniegu. To będzie prawdziwy atak zimy!

- Uwaga! W niedzielę w centrum i na południu kraju intensywne opady śniegu nawet do 20 cm. Możliwe są również zawieje i zamiecie śnieżne. Z kolei na południowym wschodzie opady marznące powodujące gołoledź, a więc ślisko! Po weekendzie widać wyraźne ochłodzenie - czytamy na stronie IMGW.

Jak podają synoptycy, Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem głównym w rejonie Korsyki i wtórnym nad Ukrainą. Na krańcach południowo-wschodnich zaznaczać się będzie strefa pofalowanego frontu. Będziemy w powietrzu polarnym morskim, cieplejszym na południowym wschodzie. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.

Prognoza pogody IMGW dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego [11.12.2022]

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, w ciągu dnia stopniowo wzrastające do dużego. Po południu na południowym wschodzie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C, nad morzem około 2°C. Wiatr słaby stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, północno-wschodni.

Gdańsk 1°C

Koszalin 0°C

Szczecin -1°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego [11.12.2022]

Zachmurzenie duże i całkowite. Opady śniegu, w ciągu dnia okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Temperatura maksymalna od -3°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, podaje IMGW.

Olsztyn -2°C

Suwałki -3°C

Białystok -2°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego [11.12.2022]

IMGW prognozuje zachmurzenie całkowite, początkowo możliwe większe przejaśnienia. Po południu opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, w porywach do 55 km/h, północno-wschodni. Dość silny i porywisty wiatr powodować będzie zawieje śnieżne.

Poznań 0°C

Gorzów Wlkp. 0°C

Toruń -1°C

Kalisz -1°C

Bydgoszcz 0°C

Zielona Góra 0°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego [11.12.2022]

Tutaj również zachmurzenie duże i całkowite. IMGW informuje o opadach śniegu, deszczu ze śniegiem, także deszczu. Opady okresami o umiarkowanym natężeniu i w ich trakcie możliwe znaczne ograniczenie widzialności. Lokalnie opady marznące, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-wschodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Warszawa -1°C

Łódź -1°C

Lublin -1°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego [11.12.2022]

Zachmurzenie całkowite. Opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Temperatura maksymalna od -3°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C, na szczytach Sudetów od -9°C do -6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami w porywach do 55 km/h, północny i północno-wschodni, miejscami może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w Sudetach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, północno-wschodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, przekazuje IMGW.

Wrocław -1°C

Jelenia Góra -2°C

Legnica -1°C

Opole -1°C

Katowice -1°C

Częstochowa -1°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego [11.12.2022]

Zachmurzenie całkowite. Opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, na wschodzie opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od - 2°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami w porywach do 55 km/h, północny i północno-wschodni, miejscami może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Kraków -1°C

Kielce -1°C

Rzeszów 0°C

Zakopane -3°C

