Parszywa pogoda zaatakuje w weekend. Ostre śnieżyce i mrozy to nie wszystko!

Śnieżyce, mrozy i gołoledź - to wszystko czeka nas już w weekend, 9-11 grudnia, ale napięcie związane z atakiem zimy będzie umiejętnie stopniowane przez pogodę. Jak informuje IMGW, w piątek, 9 grudnia, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale w północno-zachodniej części kraju możliwe są nawet rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, który w południowo-wschodniej Polsce zmieni się w marznący deszcz, powodując gołoledź. Temperatura maksymalna:

od –2°C na północy;

1°C w centrum;

do 3°C na południowym wschodzie.

Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, ale wyłączając teren Karpat, gdzie w porywach osiągnie prędkość do 90 km/h, powodując zawieje i zamiecie - w tym czasie przyrost pokrywy śnieżnej może tam osiągnąć 10-15 cm

Pogoda na sobotę, 10 grudnia

Najbliższa noc również z dużą ilością chmur, choć tym razem rozpogodzenia pojawią się na północy i w centrum, bo opady śniegu i deszczu ze śniegiem przeniosą się na wschód i południe Polski. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może się dodatkowo pojawić deszcz (do 20 mm), który ograniczy widoczność do 500 m. Lokalnie można się spodziewać oblodzenia dróg - na Podhalu możliwa gołoledź, a na północy marznące mgły.

- W sobotę, 10 grudnia, na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, w kierunku południowo-wschodnim wzrastające do całkowitego. Miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Opady na ogół słabe. Temperatura maksymalna: od –2°C na północy do 1°C w centrum i 3°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, północny - podaje IMGW.

Pogoda na niedzielę, 11 grudnia

Już w nocy z soboty na niedzielę, 11 grudnia, do Polski dotrze kolejna fala opadów śniegu, ale tym razem o charakterze intensywnym. W Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm, ale w Karpatach już do 15. Na południowo-wschodnim krańcu kraju nadal mogą się pojawiać marznące opady powodujące gołoledź. W trakcie dnia bardzo duże opady śniegu będą przechodzić przez pas:

Lubelszczyzna;

Mazowsze;

Ziemia Świętokrzyska.

W pozostałej części kraju również śnieg, chociaż przelotny. Tymczasem na Podkarpaciu nadal deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, więc kierowcy powinni uważać na gołoledź.

- Nasili się również wiatr, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, w górach do 90 km/h. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne – ograniczona widzialność. Temperatura maksymalna od –2°C na Suwalszczyźnie do 2°C na Podkarpaciu - informuje IMGW.

Dziś pochmurno, tylko na Pomorzu pogodnie. Przelotny śnieg i deszcz ze śniegiem, na południu deszcz do 15mm. Na Podhalu opady marznące powodujące gołoledź. W Karpatach przyrost śniegu o 15cm. Temp maks. od-2°C na Pomorzu do 3°C na Podkarpaciu. W górach porywy do 90km/h i zawieje. pic.twitter.com/O926QYcCtP— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 9, 2022

