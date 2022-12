Jaka będzie pogoda w piątek, 9 grudnia 2022?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (9 grudnia 2022) prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie rozpogodzenia. Czekają nas opady śniegu i deszczu, wtedy może pojawić się problem.

- Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południowym wschodzie deszczu. Na południowym wschodzie miejscami możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź - przekazuje IMGW - W Karpatach opady śniegu mogą mieć natężenie umiarkowane, miejscami prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

Temperatura 9 grudnia 2022

W piątek temperatura spadnie nieznacznie poniżej 0.

- Temperatura maksymalna od -1°C na północy do 4°C na południowym wschodzie - podaje IMGW.

Wiatr słaby, tylko na południu umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc z piątku na sobotę (9.12.2022/10.12.2022)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (9.12.2022/10.12.2022) zachmurzenie będzie duże i całkowite, jedynie początkowo na północy oraz w centrum większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami, głównie na wschodzie oraz południu, opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie opady deszczu o natężeniu umiarkowanym ograniczające widzialność do 500 metrów i tam prognozowana wysokość opadu do 20 mm. Przejściowo na Podhalu opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. W Karpatach opady śniegu mogą mieć natężenie umiarkowane, miejscami prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Miejscami na północy mgły marznące ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -7°C na Suwalszczyźnie, około -2°C w centrum do 3°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, lokalnie północny. Wysoko w Karpatach początkowo porywy wiatru do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

