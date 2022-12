Pogoda w Polsce. Intensywne opady śniegu zaatakują w niedzielę, 11 grudnia

Zima 2022 w Polsce ma się na dobre rozpocząć w niedzielę, 11 grudnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już teraz opublikował ostrzeżenia, z których wynika, że co najmniej do poniedziałku możemy się spodziewać intensywnych opadów śniegu lub opadów marznących, a do tego zawiei, zamieci śnieżnych. Alerty dotyczą prawie całego kraju, bo na razie nie obejmują tylko północno-zachodniej Polski i województwa dolnośląskiego. Na większości obszaru Polski można się już od godzin porannych spodziewać opadów śniegu, natomiast marznące opady mogą wystąpić na wschodzie kraju, tj. na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

- Pierwsze opady śniegu zawitają do Polski już w nocy z soboty na niedzielę, 11 grudnia, ale tylko na południowych krańcach naszego kraju. Bardzo mocno zacznie sypać w górach, a opady mogą zahaczyć o Podkarpacie i Małopolskę. Kulminacja zjawiska ma jednak przypaść w niedzielę - mówi Ilona Bazyluk, synoptyczka IMGW.

Będzie kolejna "zima stulecia"?

Jak informuje serwis TwojaPogoda.pl, w najbliższych dniach do Polski mogą dotrzeć największe śnieżyce od lat, które można nawet porównać do "zimy stulecia". To za sprawą niżu śródziemnomorskiego, który będzie przechodził nad naszym krajem w dniach 11-13 grudnia, przynosząc 20-30 cm śniegu, maksymalnie do 50. To nie wszystko, bo intensywnym opadom śniegu będzie też towarzyszył mróz, który przyniesie z kolei wyż znad Skandynawii, a temperatury spadną zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia, 12-18 grudnia.

Uwaga na utrudnienia

Nie trzeba mówić, że taka pogoda może spowodować olbrzymie utrudnienia na drogach, bo piaskarki i pługi mogą się okazać niewystarczające. W tym czasie Polacy muszą się liczyć z powstawaniem zasp śnieżnych, a zwały śniegu mogą również stanowić zagrożenie dla budynków, jeśli nie będą usuwane na bieżąco. Po ustąpieniu opadów, gdy chwyci większy mróz, należy uważać na oblodzone drogi.

Czy zima 2022 spowoduje, że przypomnimy sobie o "zimie stulecia"? Polskę już wiele razy nawiedzały w przeszłości podobne kataklizmy, z których zdjęcia znajdują się w poniższej galerii.

