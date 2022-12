Prognoza pogody od 8 grudnia: śnieżyce i syberyjski mróz

Takie ataki zimy w Polsce to rzadkość. Śniegu i mrozu w takiej skali nie było w naszym kraju od 10 lat. Atak zimy ma być krótki, jednak mocno da nam w kość. Prognozy na najbliższe dni są złowieszcze. Im bliżej weekendu, tym pogoda w Polsce będzie nam coraz mocniej przypominać o ataku zimy. Najgorszy czas ma nadejść w dniach 11-13 grudnia. Wtedy to - jak informuje twojapogoda.pl - "nad Polskę nadciągną potężne śnieżyce, którym może towarzyszyć porywisty wiatr". - Niektóre prognozy wskazują, że porywy wiatru mogą osiągać nawet 80 km/h, a to oznacza zawieje śnieżne ograniczające widoczność niemal do zera - czytamy w artykule. W większości Polski może spaść 20-30 cm śniegu. Zaspy śnieżne mogą mieć nawet metr wysokości. To fatalne wieści, ponieważ śnieg i mróz mogą paraliżować ruch drogowy, kolejowy i lotniczy. Co gorsza, wichury oraz ciężki i mokry śnieg zalegający na drzewach może uszkodzić też linie energetyczne i doprowadzić do przerw w dostawach prądu i ogrzewania.

Atak zimy w Polsce. Jaka będzie pogoda w grudniu?

Wydawać by się mogło, że kiedy atak zimy w Polsce osłabnie, pogoda poprawi się. Nic z tych rzeczy. Po przeraźliwym chłodzie, śnieżycach i wichurach, przyjdzie do nas krótkie ocieplenie. Śnieg zamieni się w deszcz. Opady będą marznące, a co gorsza, ma do nas dotrzeć fala syberyjskich wręcz mrozów. Spadek temperatury ma być drastyczny. - Nocami i o porankach temperatura na przeważającym obszarze kraju spadać będzie co najmniej do minus 15 stopni, a lokalnie nawet poniżej minus 20 stopni - informuje twojapogoda.pl.

Źródło: TwojaPogoda.pl