Pesymistyczna prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia. Najgorszy możliwy scenariusz. Tak ma być przez cały tydzień! Przewidywania IMGW

Wigilia i Boże Narodzenie 2022 bez śniegu, ale za to z deszczem? Wszystko na to wskazuje, choć meteorolodzy dysponują jedynie bardzo wstępnymi analizami modeli meteorologicznych Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody. - ECMWF podaje prognozy na pięć tygodni do przodu. Nie prezentuje ono jednak prognoz dziennych, lecz tygodniowe - tłumaczy Grzegorz Walijewski z IMGW.

Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia 2022

Zgodnie z modelem meteorologicznym w tygodniu, w którym przypadają Święta Bożego Narodzenia temperatura maksymalna w dzień ma wynosić od -1 stopnia na Suwalszczyźnie i wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, przez zero w centrum, a na zachodzie kraju od 2, a nawet 3 stopni na plusie. Natomiast w nocy temperatura może spadać na północnym wschodzie nawet do -6 stopni Celsjusza, w centrum do -3, na zachodzie do -1, a na Wybrzeżu do ok. zera stopni.

Model ECMWF pokazuje również, że w świątecznym tygodniu należy się spodziewać opadów nawet do 10 litrów na metr kwadratowy. - Niestety nie wiadomo, kiedy ma padać, czy na początku tygodnia, czy później. Nie wiadomo również, czy będzie to w nocy, czy w dzień, bo jeżeli w nocy, to może być to śnieg, a jeżeli w dzień to deszcz – rozważa Walijewski. Zaznacza, że "trzeba zdać sobie sprawę, że nawet, jeżeli w nocy spadnie śnieg, to i tak w dzień się nie utrzyma". Rzecznik IMGW przypomina, że są to wstępne analizy modeli i prognoza może się zmienić.

Zima stulecia w Polsce 1979 rok. Zobacz zdjęcia:

Sonda Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Które święta lubisz bardziej? Wielkanoc Boże Narodzenie Lubię i Wielkanoc i Boże Narodzenie Nie lubię świąt