Poniżej -20 stopni Celsjusza i burze śnieżne w Polsce. To będzie pogodowy armagedon! Bezlitosna prognoza długoterminowa

Opady śniegu i mrozy pojawiły się już w listopadzie, ale to co nadchodzi w połowie grudnia jest o wiele groźniejsze. Zdaniem pasjonatów z serwisu fanipogody.pl, kwestią dni jest nadejście najpoważniejszego w 2022 roku ataku zimy. - Akumulacja pokrywy zimowej sięgnąć może nawet 10-35 cm, dodatkowo w rejonach, gdzie w momencie spływu mroźnego powietrza, pojawią się rozpogodzenia, oczekujemy dużych spadków temperatury - wyjaśniają eksperci od warunków atmosferycznych.

Pogoda długoterminowa. Burze śnieżne i siarczyste mrozy w Polsce

Analizujemy prognozy długoterminowe, ale burze śnieżne to kwestia godzin! Na północy Polski mogą zaatakować już 7 i 8 grudnia. Mieszkańcy Wybrzeża i okolic powinni się przygotować na konkretne utrudnienia. Tam też może przybyć 5-15 cm świeżego śniegu. Do tego dochodzą wichury z prędkością nawet do 75 km/h. Uważajcie na siebie!

Na stronie fanipogody.pl tradycyjnie zostały przeanalizowane specjalistyczne modele. Wynika z nich, że w dniach 10-14 grudnia Polskę nawiedzą nieprzyjemne śnieżyce. To niestety nie wszystko. Czekają nas konkretne spadki temperatur. Tak siarczystego mrozu nie było u nas od miesięcy.

- Jeśli prognozy się sprawdzą, to w obszarach potencjalnych przejaśnień i rozpogodzeń, zmniejszenia prędkości wiatru, pojawią się duże spadki temperatury. Miejscami mróz może być dwucyfrowy i temperatura może spaść do około -20°C/-10°C - wyjaśnia Arkadiusz Wójtowicz z serwisu fanipogody.pl.

Prognoza długoterminowa dla Polski. Wigilia z plusowymi temperaturami?

Na koniec mały powiew optymizmu - trzecia dekada grudnia wygląda już o wiele lepiej. W długoterminowej prognozie serwisu Interia widzimy powiew ciepła. Na ten moment 24 i 25 grudnia zapowiadają się na względnie przyjemne. Temperatura w całym kraju (w ciągu dnia) powinna być dodatnia. Oczywiście o ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informować w serwisie pogodowym "Super Expressu".

