Prognoza pogody na wtorek, 6 czerwca. Gdzie będzie najgorzej według IMGW?

Jaka będzie pogoda w Polsce we wtorek, 6 grudnia? Jak informuje w rozmowie z PAP Ewa Łapińska, ekspertka IMGW, drugi dzień tygodnia, 5-11 grudnia, będzie pochmurny w całym kraju, choć przejaśnienia są możliwe na południu. W północnej części Polski i na terenach podgórskich można się spodziewać opadów deszczu i deszczu ze śniegiem - w Tatrach jest spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm, a w Sudetach - do 8 cm. Co więcej, na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu deszcz może marznąć, powodując gołoledź. W pozostałych regionach tylko opady deszczu. Jakich temperatur można się spodziewać we wtorek, 6 grudnia?

- Nadal najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie. Tam minus 1 stopień. W centrum i nad morzem 3-4 stopnie na plusie. Najcieplej na południu. Katowice, Kraków, Sanok z temperaturą ok. 5-6 stopni Celsjusza – powiedziała PAP Ewa Łapińska z Centralnego Biura Prognoz IMGW - mówi PAP pracownica IMGW.

Czy pogoda poprawi się najbliższej nocy?

W nocy z wtorku na środę, 7 grudnia, w całej Polsce utrzyma się duże zachmurzenie, co zaowocuje kolejnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W wybranych regionach pojawi się lekki mróz, w pozostałych temperatura wyniesie zero lub kilka stopni powyżej:

minus 5 stopni spodziewanych jest w Zakopanem, a lekki mróz będzie także na innych obszarach podgórskich;

minus 2 stopnie na Suwalszczyźnie;

zero na zachodzie Polski;

jeden stopień na plusie w centrum kraju;

najcieplej na Półwyspie Helskim, gdzie słupki rtęci nie spadną poniżej 3 kresek.

Lokalnie mogą się też pojawić mgły. We wtorek, 6 grudnia, wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, początkowo południowy, z upływem dnia będzie skręcał na południowo-zachodni i zachodni. W nocy na ogół południowy, południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko na południowym zachodzie chwilami porywisty.

