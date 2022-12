Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), od Islandii przez Wielką Brytanię po Francję, a także na wschodzie Europy będą rozciągały się układy wysokiego ciśnienia. Natomiast od Półwyspu Skandynawskiego przez Polskę po Morze Śródziemne i Hiszpanię pogodę będą kształtowały niże z frontami atmosferycznymi. Polska znajdzie się w zasięgu zatoki niżowej znad północnej Skandynawii, która skieruje do nas nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie spadnie. Co jeszcze ma dla nas pogoda na wtorek? Niestety niewiele dobrego.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 6 grudnia? Prognoza na mikołajki

We wtorek dominować będzie pogoda, którą dobrze znamy z ostatnich tygodni. Nie ma co liczyć na większe zmiany, trzeba się przygotować na trudne warunki atmosferyczne, które zostaną z nami w najbliższych godzinach.

- Zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu ze śniegiem, a w południowej połowie kraju przeważnie deszczu. Na pomorzu do południa miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m, a na Mazurach i Podlasiu okresami marznący deszcz powodujący gołoledź. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-wschodni skręcający na zachodni - podaje IMGW w prognozie na 6 grudnia 2022 roku. Zalecamy ostrożność, zwłaszcza podczas jazdy samochodem!

Prognoza na wtorek. Jaka będzie temperatura 6.12.2022?

Jak już sygnalizowaliśmy wyżej, nie ma co liczyć na przełom. W temacie wartości, które odczytujemy z termometrów jest podobnie. - Temperatura maksymalna od około -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i w górach, od 2 do 4 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 5-6 st. C w Polsce południowo-wschodniej - przekazują synoptycy Instytutu. Na najwyższe temperatury mogą liczyć mieszkańcy Rzeszowa, Wrocławia i okolic.

Prognoza IMGW. Noc z wtorku na środę 6/7 grudnia 2022 r.

W nocy zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu, a na południowym zachodzie kraju i wzdłuż wschodniej granicy początkowo deszczu ze śniegiem. Lokalnie na Kujawach mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od -3 do -1 stopnia Celsjusza w górach, na pojezierzach i na Suwalszczyźnie, około 0 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 3st. C nad Zatoką Gdańską. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na wschodzie początkowo południowy.

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato