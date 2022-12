Srogi atak zimy w Polsce. Nawet 12 cm śniegu i jeszcze to! Alarmujące prognozy

Prognoza IMGW nie zostawia złudzeń - początek bieżącego tygodnia nie przyniesie żadnych konkretnych zmian w pogodzie. Opady śniegu, marznący deszcz, powodujący gołoledź, deszcz ze śniegiem i delikatnie, ale jednak dodatnie temperatury - taki klimat utrzyma się do środy (7 grudnia 2022 r.). Dodatkowo, we wtorkowy poranek trzeba się liczyć z mgłami, ograniczającymi widoczność do 300 metrów. To przede wszystkim ostrzeżenie dla kierowców, ale nie tylko! Ciekawiej wyglądają prognozy na końcówkę tygodnia.

Srogi atak zimy w Polsce. Nawet 12 cm śniegu i mróz. Prognoza długoterminowa

Zdaniem synoptyków IMGW, czwartek i piątek przyniosą zdecydowanie mniej opadów, doświadczymy również więcej przejaśnień. Nocami pojawi się delikatny mróz. A co z weekendem? Tutaj docierają do nas sprzeczne informacje.

- W sobotę więcej opadów, na zachodzie i południu głównie śniegu, na wschodzie deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0°C na południowym zachodzie do 4°C nad morzem i 7°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni - podaje IMGW. W nocy termometry mogą pokazać mróz, nawet do -7 stopni Celsjusza! To nie wszystko. - Dla zachodniej, centralnej i północnej części Polski prognozowane są intensywne śnieżyce. Miejscami może spaść nawet 12 centymetrów śniegu - podaje portal wiadomosci.radiozet.pl, powołujący się na aplikację Ventusky.

Czy te prognozy się sprawdzą? Z prognozami długoterminowymi bywa różnie, ale już dziś warto mieć na uwadze, że mogą się pojawić utrudnienia komunikacyjne. Eksperci IMGW zaznaczają, że przelotne opady śniegu widać w prognozach dla Pomorza i Podkarpacia. Codzienne doniesienia meteorologów będziemy analizować w pogodowym oddziale "Super Expressu".

