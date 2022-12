IMGW informuje, że Europa północno-wschodnia i wschodnia oraz rejon Wysp Brytyjskich pozostawać będą w zasięgu wyżów znad Rosji i Grenlandii. Pozostały obszar kontynentu znajdzie się pod wpływem niżów z ośrodkami nad Atlantykiem i Europą Środkową. Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu przemieszczającego się znad południowych Niemiec w stronę naszej zachodniej granicy. Z południowego wschodu będzie napływać dość ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe w poniedziałek wyniesie 1009 hPa i będzie spadać. Co poza tym słychać w pogodzie? Dobrych wieści mamy niestety jak na lekarstwo.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 5 grudnia?

Zdaniem synoptyków na początku tygodnia zachmurzenie w Polsce będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i południowym zachodzie.

- Na północy i północnym wschodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady deszczu, lokalnie opady deszczu marznącego powodującego gołoledź. Poza tym słabe opady deszczu. Rano będą gdzieniegdzie utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Wiatr umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Sudetach porywy wiatru do 75 km/h, w Tatrach wzrastające stopniowo do 90 km/h - czytamy w prognozie IMGW na 5 grudnia.

Prognoza pogody na poniedziałek. Temperatura 5.12.2022

Gdzieniegdzie całodobowy mróz, a w innych regionach dość przyjemne - jak na tę część roku - wartości. Najcieplej powinno być we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Zielonej Górze. - Temperatura maksymalna od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C w centrum i 8 st. C na Dolnym Śląsku oraz Opolszczyźnie - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza IMGW. Noc z poniedziałku na wtorek 5/6 grudnia 2022 r.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południu. Na północy i północnym wschodzie Polski pojawią się opady deszczu ze śniegiem i deszczu, lokalnie opady deszczu marznącego powodującego gołoledź. Poza tym opady deszczu. W górach opady śniegu, w wyższych partiach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C w centrum i 4 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby, zmienny, na wschodzie umiarkowany, południowo-wschodni. W górach wiatr dość silny, porywisty, powodujący zamiecie śnieżne.

Prognozy na kolejne dni będziemy regularnie podawać w naszym serwisie. Zalecamy ostrożność na drogach. O ewentualnych utrudnieniach, spowodowanych warunkami atmosferycznymi również przeczytacie w lokalnych oddziałach "Super Expressu".

