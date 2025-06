Burze i ulewne deszcze nie odpuszczą. Wiemy, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 9.06.2025]

Pogoda na poniedziałek, 9 czerwca 2025

Początek czerwca nie przyniósł poprawy pogody, a wręcz przeciwnie. Podczas weekendu Polacy zmierzyli się z kolejnymi opadami deszczu i burzami. Na początku tygodnia warunki atmosferyczne znów dadzą nam w kość. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe pójdą w ruch. Z prognozy IMGW dowiadujemy się, w których regionach należy spodziewać się utrudnień.

- W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, a miejscami, głównie na północnym wschodzie i w centrum burze. W czasie burz wysokość opadów do 15-20 mm - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na 9 czerwca.

Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 55 km/h, nad morzem także dość silny i w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, a na Kujawach i Warmii do 70 km/h - alarmują eksperci z IMGW.

Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek na Warmii i Mazurach będą obowiązywać przedłużone ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Aktualizacje będziemy przekazywać w "Super Expressie".

Pogoda na jutro: Temperatura 9.06.2025

Nie mamy dobrych wieści dla fanów wysokich temperatur. Wygląda na to, że na początku tygodnia termometry nie pokażą nawet 20 stopni. Najzimniej będzie na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Zachodnim Pomorzu.

- Temperatura maksymalna od 14°C nad morzem, około 16°C na przeważającym obszarze kraju do 19 stopni Celsjusza na południowym wschodzie - podaje we szczegółach IMGW. Jeśli chodzi o największe miasta, to najcieplej będzie w:

Krakowie

Katowicach

Wrocławiu

Warszawie

Rzeszowie

Bez burz, ale z deszczem i wichurami. Najnowsza prognoza IMGW

W nocy z poniedziałku na wtorek nie powinniśmy odnotować burzowych akcentów, ale nad ranem na zachodzie pojawią się słabe przelotne opady deszczu, a na południu lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Na wschodzie temperatura minimalna spadnie do 6 stopni Celsjusza. Nad morzem powieje dość silny wiatr - w porywach do 65 km/h.

Prognozy i ostrzeżenia meteo będziemy aktualizować w "Super Expressie". Wiele wskazuje na to, że w okolicach 12-13 czerwca pogoda wyraźnie się poprawi. Na niebie zacznie dominować słońce, a temperatury będą przypominać wartości, które kojarzymy z latem.

Dziś burze z gradem i deszczem do 20 mm, początkowo gwałtowne. Nad ranem na zachodzie i południu możliwe zamglenia. Temperatura od 10°C do 16°CWiatr nad morzem porywisty. W burzach porywy do 100 km/h; możliwe trąby powietrzne na Lubelszczyźnie👉https://t.co/KWaDyE9hQg#IMGW pic.twitter.com/JkClhlcbsj— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 8, 2025