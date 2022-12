Wielkie śnieżyce nadciągają do Polski! Ekspertka IMGW mówi, co nas czeka

Śnieżyce nadciągają do Polski. Kulminacja opadów w niedzielę, 11 grudnia [prognoza]

To już przesądzone - zima zaatakuje w Polsce ze zdwojoną mocą w czasie trwającego właśnie weekendu, 9-11 grudnia. Zacznie się od opadów śniegu, które przekształcą się następnie w zawieje i zamiecie śnieżne, a wszystko dopełni duży mróz. Zgodnie z prognozą pierwsze opady śniegu wystąpią w nocy z soboty na niedzielę, 11 grudnia, ale najpierw pojawią się na południowych krańcach naszego kraju - w tym czasie będzie najbardziej sypać w górach, z mniejszą częstotliwością będzie prószyć w Małopolsce i na Podkarpaciu. W trakcie dnia prawie przez całą Polskę będą przechodzić duże opady śniegu - na Wybrzeże i do Zachodniopomorskiego dotrą na dobre w poniedziałek, 12 grudnia.

Pogoda IMGW: śnieżyce od 11 grudnia 2022

- Najbardziej intensywnych opadów, utrzymujących się przez dłuższy czas, spodziewamy się w pasie przebiegającym od Śląska, przez Świętokrzyskie, po Lubelszczyznę i centrum. W ciągu 12 godzin pokrywa śnieżna może się tam zwiększyć o 15-20 cm. Szczególnie uważać powinni ponadto mieszkańcy południowo-wschodniej części naszego kraju, gdzie jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia opadów mieszanych. Oprócz śniegu może się pojawić marznący deszcz, a to oznacza, że na drogach wystąpi gołoledź, czyli będzie bardzo ślisko - przestrzega synoptyczka IMGW Ilona Bazyluk.

Co ważne, z biegiem godzin opady śniegu będą się przekształcać w zawieje i zamiecie, bo wzrastać będzie prędkość wiatru. Taka pogoda utrzyma się do poniedziałku, 12 grudnia, włącznie. Śnieżyce zaczną ustępować dopiero we wtorek, 13 grudnia, od kiedy zapowiadany jest z kolei duży mróz. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy wziąć poprawkę na czas, jaki normalnie poświęcamy na dojazd do pracy lub w odwrotnym kierunku - śnieg może zalegać zwłaszcza na rzadziej uczęszczanych trasach.

