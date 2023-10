Koszmarna pogoda w weekend. Zacznie się już w nocy, lepiej zostać w domu

Mówią, że to UFO, asteroida lub drugi Księżyc. Co tak jasno świeci na niebie?

Prognoza IMGW. W weekend silny wiatr, deszcz, a nawet przymrozki

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zwracają uwagę, że w najbliższy weekend (6-8 października) "pogodę w Polsce będzie kształtował niż z układem frontów, który znad południowej Skandynawii przemieści się dynamicznie nad zachodnią Rosję". Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski w rozmowie z PAP mówi o "załamaniu pogody". Od soboty (7 października) temperatura mocno spadnie. Weekend pokaże nam brzydsze oblicze jesieni: ponure, deszczowe, z silnym wiatrem potęgującym uczucie chłodu. Szczególnie mocno wiać będzie w nocy z piątku na sobotę. Kiedy w niedzielę (8 października) temperatura wzrośnie, zrobi się jeszcze chłodniej.

Jak informuje IMGW, w piątek (6 października) "od zachodu nasuwać się będzie płytka zatoka niżu znad południowej Norwegii". - Na północy kraju zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Z zachodu napływać będzie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW. Na termometrach od 14°C na północnym wschodzie do 20°C na Dolnym Śląsku. Ciśnienie spadnie. Niebezpiecznie może być w nocy z piątku na sobotę, kiedy to w północnych i wschodnich województwach może wiać wiatr, osiągający prędkość 80 km/h.

Prognoza IMGW na weekend. W sobotę (7 października) silny wiatr, deszcz i burze

W sobotę (7 października) - jak podaje IMGW - "Polska będzie w zasięgu niżu, który znad Estonii przemieści się nad zachodnią Rosję". - Z północnego zachodu w głąb kraju przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny. Z północnego zachodu napłynie powietrze polarne morskie, za frontem chłodniejsze - przewiduje IMGW. Ciśnienie powoli wzrośnie. Temperatura maksymalna od 14°C na północnym wschodzie do 20°C na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nadal będzie bardzo silnie wiać. Już od rana prawie w całym kraju spodziewane są porywy wiatru z prędkością 60-80 km/h. Na północy i północnym wschodzie może być to nawet 80-100 km/h. Możliwe są też burze.

Prognoza IMGW na weekend. W niedzielę (8 października) gwałtowne ochłodzenie, będą przymrozki

Zgodnie z prognozami IMGW, w niedzielę (8 października) "Polska znajdzie się na skraju rozległego niżu znad zachodniej Rosji, a od zachodu będzie stopniowo rozbudowywać się wyż znad Morza Północnego". Napływać chłodne powietrze polarne morskie, a ciśnienie wzrośnie. Zrobi się chłodniej, bo od zaledwie 8 stopni powyżej zera na północnym wschodzie do 13°C w centrum, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Co więcej, noc z niedzieli na poniedziałek (8/9 października) może być bardzo zimna. Według prognoz, w rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do około –1 stopnia, a przygruntowe przymrozki będą możliwe w centrum i na wschodzie Polski.

Ocieplenie po weekendzie

Czy taka pogoda to powód do niepokoju i zwiastun nadchodzącej zimy? - Październik w pierwszych dniach miesiąca rozpieścił nas rekordowo letnimi temperaturami, stąd wrażenie, że pogoda się popsuła - tłumaczy rzecznik IMGW. Grzegorz Walijewski zwraca też uwagę, że temperatury w październiku są o 1-2 stopnie wyższe niż zazwyczaj o tej porze roku. - Gdyby nie deszcz i wiatr, bardziej byśmy to odczuwali - zapewnia Walijewski i dodaje, że w połowie nadchodzącego tygodnia spodziewane jest kolejne ocieplenie, choć temperatur sięgających 30°C, jak to miało miejsce 3 października w Legnicy, nie należy się spodziewać.

Źródło: IMGW / PAP / twojapogoda.pl

